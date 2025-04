Barrenechea: «Mi cabeza está aquí hasta acabar la Liga»

El de Enzo Barrenechea es uno de los nombres del cambio. Al son del argentino, el centro del campo se ha equilibrado haciendo al Valencia mucho más competitivo en esta segunda mitad de la Liga. El público de Mestalla lo sabe y el martes recompensó al jugador prestado por el Aston Villa con una ovación cerrada cuando se retiró en la recta final del choque con el Espanyol (1-1) porque ya no podía aguantar más tiempo el dolor en el hombro por el que había jugado infiltrado.

Entre el ejército de cedidos que reclutó Miguel Ángel Corona entre las ventanas de verano e invierno, Enzo Barrenechea es, junto a Umar Sadiq, el que mejor ha rendido. El argentino, sin embargo, es el único de todos ellos sobre quien los blanquinegros no cuentan con opción de compra. Su precio lo marca el Villa, entidad con la que firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029. Hasta el momento, los contactos entre las partes no han sido significativos. Todavía es pronto para conocer cuál será el futuro de Enzo, cuya buena temporada está llamando la atención de nuevos pretendientes no solo en la liga española, sino también en Italia, país que el futbolista conoce perfectamente desde que aterrizase en la cantera de la Juve en 2020.

Planificación a cero

La realidad en el Valencia es que, a un mes para la conclusión de la campaña 2024/25, el máximo accionista, Peter Lim, mantiene la planificación de plantilla en stand by sin autorizar inversiones en un equipo que apenas cuenta con un grupo de 12 futbolistas con contrato en vigor a más de un año vista.

Evidentemente, asuntos como el de Barrenechea no han experimentado ningún movimiento. Desde hace tiempo, en el Valencia saben que el Aston Villa no negociará un traspaso por cantidades inferiores a 9-10 millones de euros, menos aún, tras comprobar como el joven formado en Newell’s, por el que pagaron más de 5 ‘kilos’ al Sion suizo en 2020, se revaloriza en este primer tramo de 2025. Un tiempo en el que incluso ha sido ya llamado por el seleccionador de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

Hasta la fecha, lo único que han hecho los dirigentes del Valencia es manifestar a los ingleses su satisfacción por el rendimiento que está extrayendo de la cesión de Enzo y la predisposición a un nuevo préstamo del medio de 23 años, con quien Corberán está encantado. En este contexto, con todo por definirse en cuanto a lo que le deparará el destino en la temporada 25/26, Barrenechea respondió a la prensa después del duelo con el Espanyol que solo sabe que en julio deberá regresar a la disciplina del club al que pertenece, el Aston Villa. «Con respecto a contactos (sobre futuro), no lo tengo. Mi cabeza está 100 % enfocada en València hasta que termine el campeonato, y después sé que tengo que volver en julio al Aston Villa, pase lo que pase, disfruto mucho de estar acá», dijo el ‘stopper’ en declaraciones recogidas por Onda Cero Valencia.

Esa buena sintonía que el argentino ha encontrado dentro del vestuario han repercutido positivamente en su buen hacer sobre el campo y han alimentado su conexión con una grada a la que ha convencido. «Agradezco mucho a la gente ese cariño que me trasmite día a día. El fútbol es así, nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, así que trato de disfrutar al máximo», incidió.