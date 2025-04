El equipo coge fuerzas de cara al último esprint final

El equipo de Mestalla está haciendo un esfuerzo titánico en las últimas semanas. Un impulso que se está teniendo recompensa con los buenos resultados. Por ello, tras la vuelta a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva de Paterna, el vestuario del Valencia CF y el cuerpo técnico han disfrutado de una comida conjunta. Se quiso así aprovechar la ausencia de partido este fin de semana, por la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, para reunirse en un ágape con el que rebajar la tensión de tres semanas cargadas de encuentros desde el último parón. Una serie de cinco jornadas desde el 30 de marzo, que han impulsado a los blanquinegros hacia la salvación con tres victorias consecutivas ante el Mallorca, Real Madrid y Sevilla, y los dos últimos empates, ante el Rayo y Espanyol.

Por lo tanto, la comida sirvió para que todo el primer equipo se tomase un pequeño respiro para poner en valor lo conseguido en los últimos meses. Corberán llegó a finales de diciembre, cuando el equipo apenas había conseguido sumar 12 puntos en 17 partidos. Ahora son 27 de 17 partidos del de Cheste. De hecho, a finales de enero, el Valencia llegó a ser colista con cinco puntos de desventaja con la permanencia. Así, el almuerzo refuerza de modo simbólico la unión del vestuario para el esprint final, para la lucha por los últimos 15 puntos en juego, con el objetivo de sumar el máximo posible. Hay que recordar que los valencianistas llevan 8 partidos puntuando, consagrado la mejor racha de la presente campaña.

El primer objetivo del club es no postergar más la permanencia, ganando el sábado 3 de mayo en el Estadio Gran Canaria a Las Palmas y rebasando la barrera de los 40 puntos. Ese es el listón psicológico y matemático que habitualmente ha valido para que los equipos puedan quedarse en la élite del fútbol español.

De este modo, ganar en Las Palmas, aprovechando la primera de los varios ‘matchball’ de aquí a final de temporada, serviría para poder abrir una posibilidad de competir en las últimas jornadas por algo más, esa ansiada octava plaza europea. En las Islas Canarias, sobre todo, será vital no perder y no alimentar la esperanza del equipo canario, que ahora abre la zona de descenso con siete puntos menos que el Valencia, pero que de ganarle se pondría a cuatro y le ganaría el golaveraje. En el partido que se disputó en Mestalla, el resultado fue 2-3. La única duda en torno al próximo partido es si el argentino Enzo Barrenechea estará recuperado, pues, por las molestias en el hombro izquierdo, no entrenó con el grupo. n