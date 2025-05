César Tárrega: "Por supuesto que quiero renovar, mi sueño es estar aquí"

César Tárrega no oculta que le gustaría renovar con el Valencia CF. El central de Aldaia fue uno de los granes protagonistas este miércoles en una jornada muy especial por la inauguración del ya rehabilitado campo Jaume Ortí, de su localidad. César, minutos antes del acto, atendió unos minutos a los medios de comunicación y también trató temas relacionados con la actualidad del Valencia, la suya propia y su futuro en el club. Sobre su renovación para continuar defendiendo los colores blanquinegros, fue muy claro y conciso: «¿Que si quiero renovar con el Valencia? Por supuestísimo, es el sueño que siempre he tenido como niño jugar en el Valencia. Ojalá poder seguir cumpliéndolo, es un tema que llevan mis agentes pero ojalá se pueda llegar a buena sintonía».

Sobre su ampliación de contrato, Levante-EMV ya informó el pasado domingo que hace unos días se han iniciado las conversaciones entre la parte del club y la del jugador para cerrar la continuidad del que es la revelación de la temporada, que se ha ganado totalmente la confianza de Corberán. El zaguero se ha hecho titular indiscutible. Aunque termine contrato en junio de 2028, el Valencia se ve en la obligación de renovarle el contrato por los méritos de un jugador que ha demostrado en su primer año en Primera que está plenamente capacitado para competir a alto nivel. La disposición de las partes es positiva, sin embargo, el acuerdo no parece que sea simplemente cuestión de semanas. No hay prisa porque ambas partes quieren lo mismo.

César Tárrega está encantado en el primer equipo del Valencia CF, y su rendimiento semana tras semana lo demuestra. El zaguero afirmó sentirse en muy buen momento de forma y agradeció la confianza de los cuerpor técnicos y compañeros: «Estoy muy cómodo esta temporada, desde el primer momento la confianza que me han dado ambos cuerpos técnicos y mis compañeros me hacen sentir muy cómodo tanto dentro como fuera del campo». Otro rasgo que mencionó Tárrega fue el aspecto psicológico, trascendental para haber mantenido un nivel constante durante una temporada en la que su equipo ha pasado muchas semanas en la zona de descenso y, en su caso, ha sufrido muy de cerca la tragedia de la dana. «Tenemos que entrenar el tema mental. Siempre se habla del tema físico, el técnico, táctico... pero hoy en día es muy importante el aspecto psicológico, además tenemos la figura del psicólogo en el club que nos ayuda mucho en esos momentos de bajón como puede ser la clasificación o el momento de la dana que también fue psicológicamente malo. La fortaleza mental es algo que nos ha definido, no solo a mí sino a todo el equipo, durante todo el año. Es la clave de que hoy estemos donde estamos», sentenció el defensa central de Aldaia.

El próximo obstáculo para César Tárrega y su Valencia en este final de temporada está en Gran Canaria, donde espera una UD Las Palmas necesitada de puntos para evitar el descenso a Segunda División, ese que durante tantas jornadas temió el propio Valencia. Carlos Corberán no podrá contar con Tárrega, que vio la quinta amarilla ante el Espanyol y deberá cumplir ciclo. Ahora mismo el de Aldaia es uno de los futbolistas más importantes del equipo, por lo que se trata de una ausencia muy sensible, pero César confía en que sus compañeros puedan sacar los tres puntos: «Cada partido es importante pero el de este fin de semana es vital, queremos como siempre los tres puntos y vamos a por ellos. Estamos trabajando muy duro esta semana para poder conseguirlo». De ganar, los de Carlos Corberán se irían más allá de la barrera psicológica de los 40 puntos a falta de cuatro encuentros para la conclusión de la competición, por lo que sellarían de forma definitiva, aunque no matemática, la permanencia en Primera. Además, si los tres puntos, en caso de conseguirlos, van acompañados de ‘pinchazos’ de algunos de los rivales que están por encima en la clasificación, podría permitir al Valencia CF seguir soñando con llegar a la ansiada octava plaza que esta temporada da un billete para disputar la Conference League.