Iván Jaime, cinco partidos para mostrarse a Corberán

Iván Jaime será una de las novedades en la lista de convocados del Valencia para el partido de LaLiga del sábado contra Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. El malagueño se ha recuperado de la lesión de la musculatura isquiosural derecha que sufrió el pasado jueves 13 de marzo durante un entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna y volverá a estar a disposición de Carlos Corberán mes y medio después.

El mediapunta afronta las últimas cinco jornadas del campeonato con ganas de ayudar al equipo por encima de todo, pero también de mostrarse al entrenador, devolver la confianza al club en el plano personal y demostrar que puede tener un hueco en la plantilla de la próxima temporada.

Iván Jaime tiene muchas esperanzas depositadas en esta recta final de la temporada. El jugador se ha recuperado mentalmente del mazazo que supuso la lesión y cuenta los días para volver al verde. El malagueño llegó al Valencia en el mercado de invierno convencido de que había cerrado una etapa en Portugal y de sus posibilidades para dar un salto de calidad en su carrera en el fútbol español.

Puesta en escena ilusionante

Su puesta en escena fue ilusionante. El futbolista dejó buenas sensaciones en sus primeras apariciones desde el banquillo contra el Leganés (19’) y principalmente ante el Villarreal (35’) y se ganó la titularidad por encima de André Almeida frente al Atlético de Madrid (65’) y Osasuna (56’). Su ayuda los últimos minutos (2-1) en la sufrida victoria contra el Valladolid del 8 de marzo significó su final.

Desde entonces no juega. Su desafortunada lesión muscular de entre 4-6 semanas cortó su progresión en el equipo y le impidió seguir creciendo. Seis partidos se ha perdido al final: Girona, Mallorca, Real Madrid, Sevilla, Rayo Vallecano y Espanyol. El Estadio de Gran Canaria le espera. Partirá de suplente y tendrá minutos en función de cómo transcurra el partido. Superado su particular calvario, a ganas de jugar no le gana nadie.

La continuidad

Iván tiene ganas de demostrar que puede quedarse en el Valencia la próxima temporada. El malagueño tiene claro que su continuidad no depende de estos cinco partidos, pero sabe que son importantes en clave futuro. El jugador sabe que el club estaba satisfecho con su adaptación y su rendimiento durante el primer mes. De hecho, su impacto en el equipo fue previo a la explosión de Umar Sadiq. La dirección deportivo y el cuerpo técnico estaban contentos porque le estaba dando otra velocidad al equipo y aportaba cosas nuevas que estaban faltando. Iván Jaime quiere recuperar todo eso que la lesión le arrebató.