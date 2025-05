ÚvaM destripa el Nou Mestalla y su auditoría

Los profesionales técnicos vinculados a la asociación ‘últimes vesprades a Mestalla’ (úvaM) han elaborado un análisis de la auditoría sobre el Proyecto Básico Modificado y de Ejecución del Nou Mestalla en el que señalan una serie de deficiencias, así como varios «incumplimientos» de los convenios y de varios de los condicionantes de la licencia de obra concedida al club en julio de 2024, que el auditor, según denuncia úvaM, ha pasado por alto.

Por ejemplo, la presentación de un proyecto que no es de ejecución, la inexistencia de un cronograma detallado de las obras reiniciadas, un aforo neto inferior al acordado de 70.000 personas, la indefinición de la pista reversible de atletismo, la pérdida casi total de la superficie fotovoltaica en la cubierta y su eficiencia energética, la no consideración de las butacas en el presupuesto, las anchuras de filias y pasillos por debajo de la normativa vigente o, como desveló Super —del mismo grupo editorial que esta cabecera— el 11 de abril, el cálculo a la baja, sin justificación por partidas en la auditoría, de un millón de euros para las unidades no contempladas.

Los trabajos de auditoría, adjudicados por el consistorio en diciembre a la empresa Vielca mediante contrato menor, tenían fijados los siguientes tres objetivos: «corroborar la adecuación a lo establecido en los convenios suscritos entre la entidad deportiva y el Ayuntamiento de València» con «las características técnicas incluidas en el proyecto», «el estudio del presupuesto detallado incluido en el proyecto de ejecución para determinar si con él se pueden desarrollar el proyecto completo, con las calidades pretendidas, y si su cuantificación se corresponde con precios de mercado» y analizar «los riesgos que podrían afectar a la viabilidad de la finalización de la ejecución del proyecto».

Análisis técnico

En este «análisis de la auditoría», la asociación valencianista, apoyada en arquitectos e ingenieros de reconocido prestigio en las esferas académica y profesional, recuerda que la licencia de obra, otorgada el 12 de julio de 2024, estaba condicionada entre una serie de obligaciones a la de presentar un proyecto de ejecución antes del pasado 12 de octubre.

Como hizo en la ponencia del 2 de diciembre, úvaM enumera las causas por las que asegura que lo presentado el 11 de octubre no fue un proyecto de ejecución, sino una «edición preliminar», tal como agregaba el documento en la descripción del proyecto. Por su «provisionalidad», «indefiniciones», el «incumplimiento de la normativa técnica», la «falta de unidades básicas indispensables» —marcadores, tornos, césped, porterías, escaleras mecánicas...—, «del proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT)», «de un Anejo de rehabilitación de la estructura existente y un informe de su estado» y «de la valoración en el presupuesto de estas actividades de rehabilitación».

A todas estas razones, en el escrito úvaM añade declaraciones públicas del responsable de Vielca en la prensa en las que reconocía la naturaleza del texto adjuntado por la entidad de Mestalla en octubre. «Esto es un proyecto para solicitar licencia de obras, no es el proyecto de construcción... El problema es que queremos tener unas garantías y seguridades sobre un documento que en sí mismo no las aporta. El proyecto de construcción no lo tiene el Ayuntamiento. Es de suponer que el Valencia sí lo tiene. A un constructor se le pregunta siempre, dígame lo que cuesta y en cuánto tiempo», declaraba Vicente Candela a Las Provincias en marzo.

Precisamente, el constructor, FCC, dio a conocer el miércoles el presupuesto restante para finalizar la obra en 24 meses, 194 millones a falta del cómputo del IVA. Alrededor de 280 millones, 61 millones menos de lo previsto por Vielca, 341 millones de euros.