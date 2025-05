El "partido vital" por el que Corberán aparca el futuro

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, despejó en la sala de prensa todas las preguntas que no tratasen expresamente sobre el encuentro de hoy en el Estadio Gran Canaria o el estado físico y de forma de sus jugadores. Nada de futuro más allá del inmediato día a día. Al menos, en público, el técnico decidió aparcar la planificación del mercado de verano. Centra todo el foco de atención en el «partido vital» contra la UD Las Palmas, según dijo ayer, equipo que comparte objetivo —la permanencia en Primera división— con el suyo.

«La necesidad de puntos del rival no la valoro, lo que sí valoro es el esfuerzo en cada uno de los puntos que tenemos. Es un partido vital para nosotros», aseguró Corberán, quien agregó que tiene la cabeza «únicamente centrada en el partido que vamos a vivir» al ser cuestionado por la «planificación» de la plantilla con vistas a la temporada que viene.

En este sentido, el discurso del primer entrenador coincide con el del club, que, motivado por la ausencia de autorizaciones para cerrar operaciones por parte del máximo accionista, Peter Lim, traslada de puertas hacia fuera que cualquier cuestión de mercado ha quedado postergada a que el conjunto blanquinegro certifique la continuidad en la élite de la Liga. Todo ello, pese a que las cuestiones de planificación de perfil bajo, como la del Valencia de Meriton durante el último lustro, necesita anticiparse en la captura de futbolistas que concluyen contrato.

El entrenador espera del Valencia que juegue el duelo en el Estadio Gran Canaria «con la determinación de ir a por él». «Somos conscientes de la exigencia que requerirá, así que el nivel de activación, atención, personalidad y fuerza mental va a ser máximo», indicó el de Cheste. Para el entrenador, el hecho de competir lejos de Mestalla agudizará la urgencia de que «todos esos aspectos» sean «clave». «Somos conscientes de la exigencia que va a tener el partido por los condicionantes —el Valencia no ganan en Gran Canaria desde 2002— y porque lucha por los mismos objetivos que nosotros», indicó. «Debemos trabajar en cada detalle y estar atentos a cada instante del partido», añadió, aunque matizó que «la preparación no difiere de la de partidos anteriores». Los blanquinegros llevan ocho partidos sin perder.

Análisis colectivo

Preguntado por nombres propios, el técnico valencianista consideró que «uno debe hacer el análisis colectivo, independientemente de si juega un jugador u otro». Lo que sí avanzó sobre el choque en Las Palmas de Gran Canaria es que en defensa el hombre que reemplace al sancionado César Tárrega será Mouctar Diakhaby. Asimismo, el técnico confirmó que Iván Jaime se une a la convocatoria para el partido de esta jornada 34 tras cerca de dos meses ausente por una lesión muscular. Además, Corberán desveló también que Enzo Barrenechea viajaría con el grupo. Así lo hizo, pese a las molestias que arrastra en el tobillo. El medio argentino ya tuvo que jugar mermado ante el Espanyol por molestias en el hombro izquierdo. Si hoy no sale en el once titular, Pepelu sería su sustituto.

Cuestionado directamente por la planificación, Corberán expresó que no es su objetivo y que su mente está centrada en el partido: «Ese es mi deber, mi responsabilidad, y en ello estoy». «No hay ni un solo jugador que no sea consciente del momento de temporada en el que estamos y no esté pensando únicamente en el encuentro ante Las Palmas», concluyó Corberán al ser preguntado por cómo ve a Cristhian Mosquera ante la posibilidad de salir vendido del Valencia en el mercado de invierno.

Una y otra vez, el entrenador focalizó cada palabra en el choque ante Las Palmas, adversario que abre la zona de descenso y que está siete puntos por debajo del Valencia. Corberán y su cuerpo técnico confieren al duelo de este sábado contra los amarillos, que ganaron en Mestalla desatando la crisis con Baraja en la primera vuelta, máxima importancia. Un duelo de seis puntos por lo que hay en juego. «Para competir debes jugar con la determinación clara de ir a por el partido y hay dos máximas: nunca relajarse y nunca rendirse», aclaró el técnico blanquinegro. Eso quiere de su Valencia.