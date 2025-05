El milagro europeo, muy vivo

Carlos Corberán y su plantilla están empeñados en seguir soñando con llegar a competición europea en la presente temporada. Hasta ahora, pelear el ‘top-8’ no dejaba de ser una hipótesis, un ‘y si...’ de libro sujeto a varias condiciones que debían y todavía deben cumplirse. Sin embargo, la sufrida victoria en Gran Canaria por dos goles a tres fue el empujón definitivo que necesitaba el equipo para verse metido realmente en la pelea. Y es que, tras el empate de la Real Sociedad en el derbi vasco ante el Athletic y a falta de que se dispute el Girona-Mallorca que cierra la trigésimocuarta jornada, el cuadro de Mestalla está a solo un partido de distancia de la octava plaza que, este curso, concede un billete para jugar la Conference League. Concretamente a 2 puntos de los 44 del Rayo. Más cerca que nunca.

El choque ante Las Palmas era el primer ‘match ball’ de este sprint final. Una derrota, e incluso un empate, hubiese condenado casi definitivamente al Valencia a ‘morir’ en tierra de nadie, la ya conocida ‘zona Meriton’ que el conjunto valencianista conoce a la perfección en las últimas campañas. El triunfo cocinado con el doblete de Hugo Duro no solo no despierta del sueño europeo, todavía muy complejo, sino que lo mantiene más vivo que nunca esta temporada.

El mismo destino que hubiera sufrido el Valencia en caso de haber ‘pinchado’ esta jornada lo han sufrido otros rivales en la misma situación como el Sevilla o el Espanyol. El conjunto hispalense, que tenía una oportunidad de oro en el Sánchez Pizjuán tanto de apurar sus opciones europeas como de condenar al Leganés, no pasó del empate frente al cuadro pepinero, y los 38 puntos con los que se queda parecen insuficientes para seguir luchando. Por su parte, el Espanyol acarició el triunfo en su estadio ante el Betis, pero dos obras de arte de Lo Celso y Antony le dieron el triufo a los verdiblancos, dejando a los pericos con 39 puntos, tres menos que el Valencia. Evidentemente no es un KO definitivo, pero sí es un margen considerable a falta de cuatro jornadas para el final. Tampoco fueron capaces de sumar puntos esta semana Osasuna y Getafe, también metidos en la pelea.

El primero de los cuatro partidos restantes, el Valencia lo podrá disputar en Mestalla con el calor de su afición, que estará más encendida que nunca viendo al equipo con posibilidades reales de maquillar una temporada que daba mucho miedo hace no demasiados meses. Será ante el Getafe de Bordalás con la oportunidad de eliminar definitivamente al cuadro azulón de la carrera. Alavés en Mendizorroza, Athletic en Mestalla y Betis en el Villamarín serán las últimas tres ‘finales’.

El peligro sigue

La euforia por ver al equipo con posibilidades de regresar a Europa es entendible e incontrolable, pero no conviene olvidar que la palabra peligro sigue envolviendo a todo el ecosistema del Valencia CF. Una temporada más, la segunda en las últimas tres, el descenso ha sido un posibilidad muy real. Además, si no se logra el ‘top-8’, será la sexta temporada consecutiva sin clasificación a Europa. En la propiedad y la directiva la ambición sigue brillando por su ausencia y una clasificación a Conference no tiene porque ser sinónimo de inversión en verano.

En manos del Mallorca

En cualquier caso, quien puede cambiar el margen del Valencia con Europa es el Mallorca, que cierra la jornada esta noche en Montilivi. Un triunfo impulsaría a los bermellones hasta la séptima plaza, dejando la octava posición en manos del Celta con 46 puntos, cuatro más que el Valencia, todavía más de un partido de distancia. Un empate del Mallorca dejaría al conjunto de Corberán a cuatro de Conference, y una derrota lo dejaría todo como acabó ayer.