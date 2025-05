El día para que el Valencia CF le dé la vuelta a la temporada

Media Liga. Ni más ni menos. Hasta diez equipos van a pujar en las últimas cuatro jornadas del campeonato por las dos últimas plazas europeas de la clasificación: la séptima (UEFA Europa League) y la octava (Conference League). Después de una primera vuelta marcada por el sufrimiento de habitar en la zona de descenso, en 2025 la llegada de Carlos Corberán ha cambiado todo lo que tiene que ver con el terreno de juego: rendimiento, resultados y perspectiva. El Valencia CF ha pasado de luchar por la supervivencia en Primera a hacerlo entre una multitud por jugar el próximo año en Europa. Este mediodía frente al Getafe (14 horas, Mestalla), los blanquinegros tienen la oportunidad de asaltar una posición UEFA por primera vez en más de un año.

El Valencia - Getafe se presenta como la ocasión ideal de cambiar por completo las sensaciones de la temporada. Si los de Corberán suman los tres puntos, la permanencia será matemática y, sobre todo, aumentarán las probabilidades de acabar esta jornada 35 en la zona europea. Una experiencia que el valencianismo, acostumbrado a las penurias deportivas de la era Lim, no vive desde abril de 2024, cuando se colocó séptimo tras los triunfos consecutivos de Granada y Pamplona con sendos goles del portugués André Almeida.

Para la plantilla, Europa resurge como una ilusión motivadora tras una campaña 2024/25 en la que han padecido hasta 24 jornadas inmersos en los puestos de descenso. Es también un sueño para las generaciones de jóvenes valencianistas que han adquirido la mayoría de edad mientras ha completado una década al frente del Valencia CF. Diez años en los que su equipo ha quedado apartado del mapa europeo en siete de ellos con una posición en la Liga por debajo del top 8. Ahora, precisamente, ese octavo lugar significa la frontera entre el bien y el mal. La excelente trayectoria de los equipos españoles en el Viejo Continente ha abierto una puerta extra por la que pretenden acceder a la fuente de los ingresos UEFA un sinfín de candidatos.

A diferencia de lo que significa para jugadores, cuerpo técnico y aficionados, para el club el regreso a Europa es una obligación incumplida durante años. En concreto, desde la temporada 2019/20, como consecuencia de los despidos previos de Marcelino García y Mateu Alemany. En todo este tiempo, el Valencia no ha hecho más que perder dinero a la vez que ha desaparecido del ranking UEFA. En los cuatro siguientes partidos, no obstante, el entrenador y los jugadores pueden empezar a poner vendas en la herida económica generada por la fiebre desinversora de Peter Lim. La ocasión de poner fecha de caducidad al apagón europeo del Valencia, y que este no se prolongue más allá de los 2000 días desde la Champions de 2020.