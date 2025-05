Un descenso anunciado

El ‘efecto Toro’ no fue suficiente. Faltó inversión, capacidad para retener jugadoras y acierto a la hora de tomar decisiones tanto en la figura del entrenador como en los fichajes de verano. El mercado de invierno tampoco sirvió de solución.

Una inversión insuficiente

El Valencia ha mantenido el presupuesto de los últimos años, pero no se ha adaptado al incremento económico que exigía la Liga F (la profesionalización de la liga obliga a más gastos). El presupuesto global del Femenino (gasto de primer equipo, cuerpo técnico y Academia) no ha disminuido en los últimos tres años. No se ha reducido ni un céntimo. Pero sí es verdad que las futbolistas con el nuevo convenio cobran salarios más altos, el coste de los viajes (vuelos y hoteles) ha subido considerablemente (7 desplazamientos a las islas) y la entidad no dio ese paso adelante que exigía la competición. ¿El Valencia es el club de España que más apuesta por el Femenino? No. ¿El Valencia es el club de España que menos apuesta por el Femenino? Tampoco. Layhoon Chan fue responsable directa del fichaje de Cristian Toro y Mestalla se abrió dos veces contra Levante y Barcelona por primera vez en la historia.

Fuga de jugadoras top

El Valencia entiende que la temporada pasada había equipo para quedar entre las ocho primeras. No hubo fuga de jugadores. Este verano la situación ha sido otra. El club ha tenido problemas para retener jugadoras. El club no supo ni tuvo la capacidad de impedir la marcha de futbolistas contrastadas como Fiamma Benítez o Maca Portales que podían haber dado un salto de calidad al equipo. La entidad de Mestalla no pudo igualar los salarios que les ofrecían otros clubes.

Elección del entrenador

El Valencia se equivocó en la figura del entrenador: José Luis Bravo. Su poca experiencia en el fútbol femenino pasó factura al equipo. Tardó en adaptarse a la competición y al vestuario y el arranque liguero significó una losa para el resto de la temporada. A pesar de su implicación y dedicación, no fue el timón que necesitaba el equipo para arrancar con buen pie la Liga F. Acabó rescindido en la jornada 8 con solo 2 puntos y ninguna victoria en una vorágine de derrotas acrecentada todavía más por la dana.

Fichajes sin rendimiento

La parcela deportiva no acertó a nivel de incorporaciones y eso lastró la planificación. El rendimiento de las incorporaciones no fue el esperado y ninguna fue capaz de marcar la diferencia. Las únicas que se salvaron: Alice Marques y Phoe Browne. Yasmin y Aida tuvieron demasiados altibajos y Hanane, Sofia Silva y Malena Ortiz no tuvieron protagonismo. Además, Victoria Almeida, Alicja Materek y Olga San Nicolás (volvió de cesión) rescindieron el invierno. Los refuerzos no se adaptaron y el perfil de extranjeras no funcionó.

Insuficiente ‘Efecto Toro’

El club hizo un esfuerzo por recuperar a Cristian Toro en noviembre con el objetivo de elevar el nivel competitivo de la plantilla y hacer florecer las individualidades. El equipo cambió la dinámica y sumó puntos a base de empates y victorias, pero no fueron suficientes para la salvación. También sumó la aportación de la cantera con la ayuda de las jugadoras del filial Marta Mascarell, Emma Tovar, Candela y Esther. n