Ni rastro de ‘nevera’ para Gil Manzano pese al penalti

La lamentable actuación de Jesús Gil Manzano del miércoles en Mendizorrotza, donde se inventó el penalti de Giorgi Mamardashvili a Santiago Mouriño, ha pasado como si nada por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El extremeño volverá a impartir ‘justicia’ este fin de semana. No hay pena ninguna por el error que ha limitado las opciones europeas del Valencia CF y dilapido cualquier posibilidad de seguir luchando por la permanencia en Primera para Las Palmas, sentenciada tras la victoria con el gol desde los once metros de Joan Jordán.

El Comité Técnico de Árbitros, presidido por Medina Cantalejo optó por proteger a Gil Manzano con una cortina de corporativismo ofensiva para los clubes perjudicados con una decisión en la que renunció al uso de la tecnología del videoarbitaje.

La medida tomada por el jefe de los árbitros llama más aún la atención si se compara con lo que sucedió hace algo más de un año. Entonces, el CTA sí optó por mandar a la ‘nevera’ dos jornadas al colegiado de Don Benito. Fue, precisamente, después de un Valencia - Madrid cuando pitó el final un par de segundos antes de que Jude Bellingham marcara de cabeza. Hubiese sido el tercer tanto de los blancos en un choque que acabó con empate a dos, si bien, el tiempo de prolongación estaba ya cumplido.

Con el Real Madrid contrariado, Gil Manzano sí fue ‘castigado’. En cambio, con el Valencia maltratado, el árbitro ha salido indemne. Tras aquel partido en Mestalla del 2 de marzo de 2024, el pacense no volvió a arbitrar hasta finales de mes en un Girona - Betis. Ahora, el CTA le ha encargado una sala de VAR que no quiso respetar en Vitoria. Gil Manzano será esta próxima jornada el responsable de la sala de videoarbitraje, asistiendo al colegiado principal, Cordero Vega, en el Atlético de Madrid - Betis del domingo.

Medina Cantalejo ha decidido que cometer errores de bulto en el pasado Alavés - Valencia no merece el ‘neverazo’. Ni siquiera una jornada de descanso por medio para ‘maquillar’ el desastre que supuso inventarse el absurdo penalti de Mamardashvili sobre Mouriño. Una pena máxima que no se creyeron ni los jugadores del Alavés. Ni tampoco, más importante, su compañero en el VAR, Hernández Maeso, que le alertó para que revisara la acción y saliese de sus trece. «Posible cancelación» del penalti, le reclamaba el joven compañero, que estuvo al frente del VAR. Sin embargo, a Gil Manzano se le hinchó el pecho y decidió permanecer en el error. «Quiero ver si el portero toca balón... Portero nunca toca balón, derriba al adversario. Voy a continuar con mi decisión. Penalti». Utiliza que el Giorgi no alcanza la pelota con el puño para justificar lo injustificable. El meta toca a Mouriño mientras ya estaba desequilibrándose». La decisión de Gil Manzano se tradujo en gol de Jordan para mandar a Segunda a Las Palmas y dejar casi descendido a Leganés, así como alejar a los de Corberán de Europa.

«Dentro del campo lo vimos todos. Los jugadores del Alavés decían que no era y uno de ellos nos dio la pelota pensando que era falta de ellos. El árbitro no sé qué es lo que vio. Estamos muy cabreados. Hasta los jugadores rivales decían que no era penalti», admitió con enfado Enzo Barrenechea. El sentir era compartido en todo el vestuario del equipo. Nada más acabar, Mamardashvili confesaba como los colegas del Alavés reconocían que la acción sobre Mouriño no fue pena máxima. «Los jugadores del Alavés decían que no lo era», comentó claramente el portero georgiano.

Para mayor ofensa, el Comité de Disciplina de la RFEF rechazó el recurso presentado por el Valencia para dejar sin efecto la amarilla que vio Mamardashvili en el minuto 75 del partido como consecuencia de la acción de la polémica.

Muñiz Ruiz, el domingo

Por otro lado, el gallego Alejandro Muñiz Ruiz será el colegiado encargado de impartir justicia en el Valencia - Athletic de este domingo en Mestalla (19:00 horas). Quintero González será el que le aconseje desde el VAR. El árbitro tiene solo 33 años y ha pitado en dos ocasiones al Valencia: una victoria y un empate.