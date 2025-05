"Crecer tiene que ser un deber para este club"

El Valencia CF cayó derrotado frente al Athletic Club en Mestalla y dice adiós al sueño de Europa. Corberán analizó el choque de la siguiente manera: «El partido ha sido complicado, nos ha costado imponer nuestro juego. Teníamos un rival de mucho nivel, pero nunca progresábamos, nos ha costado. No estábamos cómodos, era complicado atacar y nos han hecho un gol de altísimo nivel. No hemos podido darle una última alegría a la afición».

Con la temporada a nivel de objetivos vista para sentencia, el técnico valoró el trabajo realizado: «Meses intensos, porque es lo que se requería para cumplir con el objetivo, que personalmente yo he priorizado en todos los sentidos. Todos los que estamos aquí nos hemos volcado en cuerpo y alma por conseguir el objetivo que teníamos. Como valenciano la responsabilidad para mí era máxima y no podia permitirme que un club como el Valencia CF no estuviera en la categoría que debe estar- A partir de ahí se abre una temporada con ilusión en la que hay que hacer un balance honesto», explicó Carlos Corberán.

Preguntado por una valoración de la segunda vuelta del equipo con él en el cargo, el de Cheste expresó que la segunda vuelta «siempre se le debe poner una nota positiva, pero cuando tienes el resultado de hoy reciente, no vas a estar pletórico en su evaluación porque hoy queríamos darle un resultado diferente a la afición como agradecimiento. El apoyo de la afición del Valencia CF es una bestialidad». Además insistió en su desacuerdo en que esta fuera una liga en la que Europa estaba más barata: «Cuando en general no se hacen muchos puntos en LaLiga, habla de la igualdad y de lo difícil que es sumar puntos. Con la parte de los equipos que luchan por Europa veo una igualdad tremenda y la regularidad va a marcar el desenlace. Discrepo que sea fácil, es porque creo que hay más igualdad».

Respecto a la temporada que viene, que será su primera campaña completa al frente, Corberán explicó que «crecer y mejorar tiene que ser un debe en el Valencia CF. Es una responsabilidad y así es como se tiene que vivir. Haremos un análisis cuando acabe la temporada para tener un Valencia mejor. La dirección deportiva trabaja por adelantado, está trabajando. Uno siempre tiene conversaciones de índole privado para hablar del sentir que tenemos para mejorar».

También valoró las despedidas en el día de ayer. De Jaume expresó que «las imágenes hablan por sí misma. Jaume es un jugador que transmite unos valores. Tiene un papel fundamental». Y sobre los cedidos «les doy las gracias a todos porque han tenido una gran mentalidad al venir aquí y nos han ayudado. Las valoraciones las haré privadas, no haré ninguna de forma pública», terminó.