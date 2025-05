Jaume acaba homenajeado y manteado

Las despedidas no le gustan a nadie y al valencianismo menos. En la próxima temporada pesos pesados del equipo no estarán y la afición lo sabe. Por eso, en el último partido de LaLiga en casa los seguidores del Valencia CF quisieron despedirse de sus jugadores.

El guardameta Giorgi Mamardashvili fue uno de los más aclamados por la afición durante todo el encuentro. Claramente emocionado se despedía de su casa. El georgiano llegó a Mestalla del Dinamo Tbilisi por unos 850.000 euros y se va a Anfield por unos 30 millones de euros. El portero ha jugado más de 130 partidos con la camiseta blanquinegra y ha salvado en múltiples ocasiones al equipo en sus cuatro temporadas en la capital del Turia. El guardamenta georgiano afirmaba en la previa que no sería la misma persona ni el mismo deportista sin el Valencia CF.

De un portero a otro, el club valencianista, al final del partido, realizó un emotivo homenaje a Jaume Doménech, el portero del último trofeo del Valencia CF, la Copa del Rey en 2019. Fue su casa desde 2015 y su nombre fue coreado por última vez por su afición. Además, todos sus compañeros y el cuerpo técnico le hicieron un merecido reconocido, hasta el momento de más emoción cuando fue manteado. Jaume fue abrazado y besado por todos y cada uno de sus compañeros, viviendo instantes especialmente emotivos con los capitanes del club. Luego todos posaron para una foto que se antoja histórica, por la profunda renovación que tendrá la plantilla en la temporada 2025/ 2026.

Un buen ejemplo de estas ausencias es el argentino Enzo. En el medio del campo, uno de los imprescindibles durante está temporada ha sido Barrenechea, quien llegó cedido a principio de temporada. Tendrá que volver a su antiguo club, el Aston Villa, para pesar de los valencianistas. No en vano, el cántico, «Enzo quédate», sonaba entre los aficionados, quienes echarán de menos al argentino.

En la delantera, Sadiq, que llegó cedido en enero, pero que se ha hecho querer por sus goles tan decisivos, que han ayudado al Valencia a conseguir la permanencia e incluso soñar con Europa, se marchará a final de temporada. La afición lo sabe y por ello fue ovacionado durante su sustitución. Veremos si al final se le recupera aunque todo apunta a que no habrá desembolso económico por él. Y es que, por la situación financiera del club, la mitad del equipo valencianista en esta temporada, desaparecerá de cara a la próxima campaña, ya que no tiene el poder adquisitivo como para retener a los jugadores que han sido cedidos o que acaban contrato. Algunos de los jugadores que no continuarán o se espera que no continuen son Foulquier, quien acaba contrato,Rafa Mir, Iván Jaime, que llego en enero y se lesionó, y Aarons, todos cedidos al club blanquinegro. En fin, la temporada se cierra con múltiples incógnitas. El verano será intenso.