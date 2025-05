El Valencia exige una rectificación por el documental manipulado de Vinícius

El Valencia CF ha exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental manipulado de Vinícius en el que volvía a atribuirse a todo Mestalla los cánticos de "mono, mono" cuando en realidad eran gritos de "tonto, tonto". El club ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales pidiendo respeto al valencianismo y reservándose las acciones judiciales que en derecho le asistan.

"Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra afición deben prevalecer. El Valencia CF se reserva las acciones judiciales que en derecho le asistan #RESPECT".

El club ya había expresado su malestra a través de las palabras de Carlos Corberán en sala de prensa y Hugo Duro en el acto del patrocinador TM Group. "No he visto el documental, pero también con honestidad te digo que soy consciente de lo que pasó. Conozco muchísimo a la afición del Valencia, sé lo respetuosa que es la afición. No necesito ver algo, sé que es una afición exigente, pero también respetuosa. Es una afición que hace especial el partido para el local y para el que no lo es. He vivido partidos no siendo local. Nadie me tiene contar a mí lo importante y respetuosa que es la afición del Valencia”, dijo el entrenador en la previa del Valencia-Athletic.

Días antes, el delantero del Valencia Hugo Duro expresó, tras el estreno del documental sobre el brasileño Vinícius Jr., que "cualquiera que haya ido a Mestalla, cualquiera que haya visto un vídeo se ve que se dice 'tonto'", acerca de unos vídeos subtitulados con la palabra 'mono' en vez de 'tonto'."No lo he visto. No sé por qué quieren subtitularlo con algo que no se dijo. Tres imbéciles fueron castigados de la manera que merecen, pero no por eso el resto de la afición se merece ser tachada como racista. Sobre todo, cuando es mentira y hay muchos vídeos que lo demuestran".

Netflix estrenó el pasado jueves el documental sobre el futbolista brasileño del Real Madrid, haciendo énfasis en el episodio racista del partido en València y señalando injustamente a toda la grada del estadio. Desde aquel día, los servicios jurídicos del club estudiaban la posibilidad de emprender acciones legales contra la productora del documental por la evidente manipulación que daña el honor del valencianismo.