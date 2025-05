Peter Lim celebra su cumpleaños... con el escudo del Valencia

21 de mayo. Fecha del cumpleaños de Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, además del de Pasieguito y Portu. 71 años cumple el magnate singapurense este miércoles, que en las fotos de celebración de su aniversario publicadas por su familia, se le puede ver con un pantalón del Valencia CF. Curiosa imagen, y que posiblemente no sea fruto del azar, teniendo en cuenta el desinterés que ha mostrado el máximo accionista del club en los últimos años, y que cada temporada ha ido claramente a más. Ahora, cuando más se está hablando de una posible venta del club, se deja ver con un escudo del Valencia.

En las fotos publicadas por la hija de Peter, Kim Lim, también se puede ver al actual presidente de la entidad, y también hijo de Peter, Kiat Lim. Un Kiat al que no se le ha vuelto a ver por València desde que sucediese en el cargo a Layhoon Chan, en un movimiento en el que se ascendió a Javier Solís, que pasó de Director Corporativo y Portavoz a Director General del club.

No suele dejarse ver Peter Lim, más allá de fotos publicadas por su familia en los que aparece él, o reuniones con el famoso Príncipe de Johor, al que en sus últimas apariciones se le ha podido ver más con Kiat. Con todo ello, Peter Lim lleva sin pisar Mestalla más de cinco años. No lo hace desde el 15 de diciembre de 2019, en un Valencia - Real Madrid de liga que terminó en empate. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver. Ni siquiera estuvo presente en la final de Copa del Rey que disputó el Valencia en la Cartuja en 2022. Ese es el interés del máximo accionista, que lleva años vendiendo a los mejores jugadores, e invirtiendo cada vez menos dinero en la confección de la plantilla. El resultado: el Valencia CF está cada vez más cerca de Segunda División.