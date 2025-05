"Trabajaremos para hacer la plantilla más competitiva"

El Valencia CF disputa esta noche el último partido de la temporada ante el Real Betis en el Benito Villamarín. Sin embargo, la rueda de prensa de Carlos Corberán previa al choque estuvo marcada casi en su totalidad por el aspecto extradeportivo, sobre todo las dudas respecto al mercado de fichajes de verano, la inversión y ambición del club y qué se puede esperar del equipo a corto plazo, empezando por la temporada que viene, que se presenta, de momento, con muchas incógnitas tras una presente campaña en la que se ha vuelto a temer por el descenso y también se ha soñado con Europa.

Corberán lo tiene claro: el presupuesto del que disponga el club lo marcará todo. Al técnico se le recordaron unas palabras que pronunció tras la derrota ante el Athletic sobre la inversión económica y el entrenador especificó que «cada presupuesto marca las opciones deportivas y luego hay que optimizar. A partir de un presupuesto se hace la mejor plantilla, esa reflexión afecta a cualquier club». Además, añadió que «a menos recursos, menor potencial. No siempre van relacionados. Afectan a cómo debe ser el proceso, no siempre van los recursos asociados al potencial, hay creatividad».

La comparecencia de prensa adquirió cierto grado de tensión ante la insistencia en preguntas relacionadas con la inversión. Corberán trató de ser «honesto» en sus respuestas y, sobre las aspiraciones, explicó que «no puedo mentir, no puedo hablar de algo que no existe. La responsabilidad que hay es hacer la mejor plantilla con los recursos que tengamos. Quieres que hable de Europa, no es real, nunca voy a mentir a la afición del Valencia, pero porque ahora mismo no se puede hablar, no por discreción si no es porque no se puede hablar. La verdad mía es la que digo yo, el entrenador del Valencia va a responsabilizarse para que las cosas mejoren cada año. En función de los prespuestos vamos a trabajar para crear la mejor plantilla posible».

Igual que se hizo con sus últimos predecesores en el cargo, Corberán fue preguntado por lo que espera que haga el club con la plantilla en este próximo mercado. El de Cheste solo especificó que «lo que quiero es que el Valencia siga creciendo, o dije el otro día y es un debe. Hay que encontrar la plantilla más competitiva que podamos».

Eso sí, aseguró que ya se están produciendo movimientos: «Ese es el objetivo que debemos tener y el objetivo con el que los responsables ya están trabajando. En todas las plantilas hay cedidos, jugadores que acaban contratos Puedo dar fe de que el club lo está trabajando y a partir de ahí la ilusión de hacer un Valencia mejor. El Valencia hará la mejor plantilla posible acorde al presupuesto que tengamos», dijo Corberán insistiendo en las limitaciones.