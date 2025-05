Última oportunidad de «testar» de cara a la próxima temporada

Último rompecabezas de la temporada para Carlos Corberán. El técnico del Valencia CF medita el último once de la presente edición de LaLiga ya sin objetivos a nivel clasificatorio, pero con la responsabilidad de cerrar el curso con buen sabor de boca y ya pensando en la próxima temporada, la primera que el de Cheste empezará como técnico del Valencia. Corberán, preguntado por posibles rotaciones, dejó claro cuál es uno de los objetivos en el partido frente al Betis: «Será un once competitivo, habrá jugadores que quiero testar de cara a ese proceso de toma de decisión para la próxima temporada».

Ese podría ser el caso de jugadores como Yarek, Jesús Vázquez, Hugo Guillamón o Fran Pérez. Todos ellos futbolistas que tienen contrato y que, en algunos casos, Corberán tendrá mucho que decir en si continúan o no la próxima temporada en el Valencia CF. «Ahora hay que hacer balance para seguir apuntando al espacio de mejora», dijo Corberán sobre su plantilla. Guillamón y Yarek, sobre todo, son jugadores que apenas han tenido minutos en el tramo final de temporada. El de Polinyà del Xúquer, que sí tuvo más protagonismo a principio de temporada, sigue siendo un futbolista en el que se tienen depositadas muchas esperanzas, y llamado a liderar la zaga del Valencia en un futuro no muy lejos. Hugo, por su parte, no atraviesa por su mejor momento y su futuro está en el aire. Para el partido, por cierto, solo Sergi Canós, además del ya conocido Thierry, es baja. A excepción de él está toda la plantilla disponible».

Carlos Corberán no va a tirar el aprtido antes de jugarlo a pesar de no haber nada en juego. Más allá de poner a prueba a ciertos jugadores, el técnico sabe que la posición final en liga cuenta, en lo económico y en cuanto a prestigio. Lo afrontamos con ilusión y responsabilidad. La temporada no se ha acabado y la plantilla no está de vacaciones. En un partido siempre hay cosas en juego, uno siempre tiene la necesidad de evaluar aspectos de juego, rendimientos individuales para que las decisiones sean las mejores posibles», aseguró el de Cheste.

Además, se trata de una oportunidad para cerrar la temporada con buen sabor de boca tras dos derrotas consecutivas que han enfriado el final de temporada.