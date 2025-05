Seis años de crisis crónica en el Valencia CF

El Valencia CF ha cerrado una temporada 2024/25 de contrastes. Tras una primera vuelta habituado a vivir cerca de las posiciones de regreso a Segunda división, la llegada de Carlos Corberán en la velada de Navidad resultó clave para que el equipo lograra la salvación este mayo. La labor sobresaliente del entrenador de Cheste, que mejoró la mentalidad de los futbolistas, derivó finalmente en la permanencia matemática después de la goleada al Getafe (3-0) de hace dos semanas en Mestalla. Una vez más, como hace dos temporadas, la afición jugó un papel determinante en la resurrección anímica de una plantilla que ha vivido angustiada hasta 24 jornadas en zona de descenso.

El buen sabor de boca que deja entre los aficionados la segunda vuelta de la competición, con Corberán al frente, contrasta con el balance global del curso: una nueva temporada, y son seis consecutivas, lejos de las posiciones en las que históricamente se movía el Valencia previo al mandato de Peter Lim como máximo accionista. Nuevamente, en el presupuesto de la próxima campaña 2025/26 la partida de ingresos por competiciones UEFA quedará vacía. A menos de 70 kilómetros de distancia, las previsiones de partida del Villarreal CF, que disputará la Champions League, son de 50 millones de euros. Un cálculo a la baja, en el que los blanquinegros hubiesen alternado Liga de Campeones y Liga Europa, rebasaría en seis años los 200-250 millones.

Con tres jornadas por delante con la tranquilidad de la salvación en el bolsillo, el Valencia se ilusionó con las opciones de regresar a Europa, donde está ausente desde marzo de 2020, gracias al impulso que el entrenador le había dado al equipo, traducido en 33 puntos en 18 partidos. Sin embargo, dos derrotas seguidas frente a Alavés y Athletic, la primera condicionada por un grave error arbitral de Gil Manzano, señalando un penalti inexistente de Mamardashvili, borraron toda posibilidad de volver a las competiciones europeas y, al mismo tiempo, de romper las barreras impuestas en los tiempos de Meriton.

A la postre, pese a los 33 puntos obtenidos en la segunda vuelta, el Valencia se topa nuevamente contra las limitaciones crónicas del periodo. Por quinta temporada consecutiva no suma el medio centenar de puntos en la Liga. Ni, por sexta, ha logrado clasificarse en el top 8, una meta mínima para el quinto club en la tabla histórica. A esta crisis permanente, cabe añadir las dos primeras campañas, 15/16 y 16/17, que inauguraron la zona Meriton. En total, en ocho de las 11 temporadas tras el cambio en el accionariado, el Valencia ha estado fuera de Europa y de las posiciones nobles de la Liga. Corberán, mientras tanto, ha firmado un papel en la segunda vuelta con el que igualó el registro de 33 puntos del Valencia de Quique Flores en 2006. Es decir, a la altura de los Valencia que se clasificaron para la Champions en el inicio de siglo. El chestano hizo que el equipo volviese a ganar lejos de Mestalla, hecho que no se deba desde abril de 2024. Ha mejorado en mucho los 12 puntos con Baraja en 17 jornadas y tiene en mente seguir haciéndolo el próximo curso. «El Valencia no puede descender, no puede estar en esta posición», dijo en Sevilla, y añadió en redes tras dar gracias a la afición: «Empezamos una nueva etapa de ilusión y planificación». Corberán está dispuesto a involucrarse en el mercado de fichajes. n