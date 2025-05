Jaume revela cuál ha sido el entrenador que más le ha marcado en el Valencia CF

Jaume Doménech no ha querido olvidarse de nadie en su despedida y ha hecho un repaso de los técnicos que ha tenido durante su dilatada trayectoria en el Valencia CF. El portero ha destacado por encima de todos a Nico Estévez, que fue su principal valedor para que llegara al VCF Mestalla.

Asimismo Jaume también ha destacado a Nuno Espírito Santo por darle la alternativa en el primer equipo. El meta ha reconocido que le ayudó mucho en su carrera empezar a trabajar con un psicólogo durante la etapa del portugués. También sobre Marcelino García Toral con el que vivió el “momento más icónico” de su paso por Mestalla con el título de la Copa del Rey del Centenario.

Jaume y Gabriel Paulista sostienen el título de Copa del Rey durante las celebraciones de 2019 en Mestalla / F. CALABUIG

Por último el de Almenara ha tenido palabras para Baraja y Corberán, los dos últimos entrenadores que ha tenido en el Valencia CF y que llegaron en situaciones muy complicadas. Así como para sus entrenadores de porteros y otros preparadores del club.

"No sé el número, he tenido muchos. No me puedo olvidar de Nico Estévez porque apostó por mí para traerme al Valencia CF. Nuno me dio toda la confianza y me hizo debutar. Con Marcelino logré mi mayor logro deportivo y agradecido por al confianza que medio y me quiero acordar de Baraja, que llegó en un momento muy complicado y logró la salvación y ahora obviamente también con Carlos (Corberán). Llegaron en una situación crítica, apostaron por nosotros y han sacado el mejor potencial. Me quiero acordar de Luis Vicente, Ochotorena... Del futuro soy muy optimista, tengo muchas ganas de competir. Hemos ido de la mano con el club para cerrar esta etapa como jugador, era el momento indicado y quería acabar con una buena edad. Tengo mucha hambre, muchas ganas de competir y todo lo que he aprendido aquí quiero aportarlo al próximo proyecto que decida, que me ilusiona y tengo mucho dentro todavía por dar", ha analizado Jaume Doménech en su despedida del Valencia CF.

Por otro lado Jaume ha sido preguntado por cómo vivió la destitución de Marcelino García Toral, pero ha evitado entrar en polémica en un día tan señalado como este: “Hoy no es el día de hablar de eso. En el fútbol hay decisiones difíciles de entender pero no sabría decirte el por qué. No tengo esas respuestas”.

Jaume Doménech durante el partido de Copa del Rey frente al Arosa en A Lomba / SD

Finalmente Jaume ha dado un mensaje de esperanza y tranquilidad a la afición del Valencia CF para el futuro con Corberán y su cuerpo técnico al mando: "Corberán y todo su cuerpo técnico creo que es un grupo con muchas posibilidades, muy formados, muy preparados No dejan ningún detalle en el aire, intentan controlar todos los aspectos del día a día con un análisis muy individualizado del jugador. Cuando llegaron a Paterna nos dieron una charla en la que dijeron que estaban allí era sacar lo mejor de nosotros y que su único objetivo era salvar al Valencia CF. Han vivido prácticamente en la ciudad deportiva, he conectado fácil con ellos por que casa con mis valores, mi existencia se ha basado en luchar por el Valencia CF, ellos van en consonancia con eso. El potencial que tienen y esa entrega extra que demuestran cada día es la correcta para que sigamos creciendo".