"Gané un título, pero el cariño es mayor premio"

Jaume Doménech dice adiós al Valencia CF, al menos de momento. El guardameta de la Copa del Rey de 2019 se despidió ayer martes ante los medios de comunicación en un emotivo acto que tuvo lugar en Mestalla, y en el que le acompañaron su familia y sus compañeros José Luis Gayà y Hugo Duro en representación de la plantilla. El ‘gat’ agradeció al valencianismo todo el cariño que le ha brindado durante sus 10 años en el club, recordó los mejores momentos y los más difíciles defendiendo la camiseta del Valencia, dejó la puerta abierta a un futuro regreso y también dejó mensajes tanto a Meriton como a los jugadores más jóvenes del equipo por el bien del club de su vida.

Los 10 años de Jaume en el primer equipo han sido una auténtica montaña rusa de emociones. El de Almenara recordó sus primeras temporadas y expresó que «siempre he tenido confianza en mí mismo, ahí fueron claves mis padres que siempre me dijeron que sería capaz de conseguir lo que me propusiera. El futbolista pasa por muchas etapas en las que no estás contento, siempre lo he afrontado desde la posición de sumar como pudiera».

«Tuve los pelos de punta»

Sin duda, la Copa del Rey de 2019 es su mayor logro en el club, y Jaume la tendrá marcada de por vida: «Lo recuerdo todo perfectamente, desde lo que hice por la mañana cuando me desperté. Recuerdo la última canción que escuché llegando al estadio. Tuve los pelos de punta incluso en momentos del partido. Es el momento perfecto, fue una temporada de gloria. Nos clasificamos para Champions, conseguimos la Copa en el año del Centenario. Creo que es el momento más icónico de mi carrera». Y a pesar de hacer historia ganando un título ante el Barça de Messi, Jaume tiene claro que «el cariño de la afición es el mayor premio que me llevo».

También ha vivido peores momentos, como las dos lesiones graves que sufrió y que él define como «lo más difícil de su carrera»: «Lo pasé muy mal y a nivel de ‘coco’ me costaba aceptar que no podía viajar con el equipo».