Corberán necesita refuerzos urgentes en todas las líneas

La plantilla del Valencia CF requiere una renovación profunda. El hecho de construir un equipo con un peso muy importante de los jugadores cedidos, ligado a los futbolistas que han terminado contrato y los que podrían salir en forma de traspaso, en el plantel va a haber con casi total seguridad más de una decena de vacantes. El conjunto de Mestalla, además, viene de una temporada en la que miró a los ojos al descenso y en la que cuajó la peor primera vuelta de su historia. Por número y por nivel, Corberán necesita refuerzos en todas las líneas del campo y que además el club sea muy preciso este mercado.

En el cónclave celebrado en ‘casa’ del presidente y el máximo accionista del club, en el que se evidencia el ‘sorpasso’ de Corberán sobre Corona a nivel jerárquico en la planificación deportiva, se está tratando el futuro inmediato del club a nivel deportivo, que pasa por una enorme cantidad de operaciones.

Sustituir a Mamardashvili

Bajo palos solamente tiene en nómina a Stole Dimitrievski después de las salidas de Giorgi Mamardashvili y Jaume Doménech.El fichaje de un portero con nivel para ser titular es obligatorio después de perder probablemente al jugador que más puntos ha dado al equipo en las últimas tres temporadas.

En el lateral diestro, por otra parte, si no apuestan por el hombre del entrenador y renuevan a Dimtri Foulquier, el club deberá hacer dos operaciones dada la gravedad de la lesión de Thierry. Por lo que se refiere a los centrales, tanto Cenk como Cömert vienen de bajar con el Valladolid y saldrán con casi total seguridad. A esto hay que sumarle la presumible venta de Cristhian Mosquera y la duda alrededor de lo más conveniente para Yarek, generando la necesidad de uno o dos fichajes para el eje de la defensa valencianista.

En el centro del campo, por otra parte, Hugo Guillamón no entra en los planes y como pivote solo queda un Pepelu que no ha sido titular para Corberán. Mínimo un fichaje de nivel para entrar en el once habría que hacer en la posición de ‘6’. Y en optimista escenario de que Javi Guerra suba, el centro del campo necesitará al menos de un fichaje más para aportar profundidad de plantilla y versatilidad ofensiva después de la salida de Iván Jaime, que acabó su cesión procedente del Oporto.

En las bandas, por otra parte, el equipo va a requerir de un salto de calidad importante. La idea pasa por renovar a Diego López y la continuidad de Luis Rioja, pero más allá de Fran Pérez que viene de una campaña muy complicada por el tiempo que estuvo lesionado, el equipo necesita una rotación mucho más fuerte y un salto de calidad en la generación de juego en el último tercio del campo. Es otra de las líneas en la que es obligatorio reforzarse porque los que vuelven de cesión no dan la talla y el equipo ha tenido grandes problemas para generar fútbol ofensivo en muchos partidos de la temporada. Este déficit requiere de una apuesta por la calidad.

Solo queda Hugo Duro

También hay un importante problema en la delantera. Con el fin de cesión de Umar Sadiq y de Rafa Mir queda solamente Hugo Duro, además de Alberto Marí que vuelve de cesión y que volverá a salir. El ariete madrileño ha vuelto a cuajar una gran temporada, pero la realidad es que el equipo necesita contar con más recursos arriba. Y se notó con la llegada de Sadiq, primero por las lesiones que pueda tener el ‘9’ titular y segundo por la variedad de perfiles que necesita una plantilla de élite.