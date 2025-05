El Valencia CF homenajeó a veintinueve socios con más de 50 años de antigüedad de manera ininterrumpida en Mestalla, donde recibieron una insignia por su fidelidad y sentimiento al equipo valencianista.

El acto contó con la presencia del jefe de equipo Voro González, los embajadores Ricardo Arias, Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio y el vicepresidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF José Manuel Sempere, que fueron los encargados de colocar la insignia a los socios.

“Desde 1957, el año en el que se inauguró la luz eléctrica en el campo, que yo vengo aquí. Casi 70 años, como mi segunda casa. El sentimiento y el cariño que tenemos por este club se mantiene. Todos mis nietos, mis hijas, son todos del Valencia CF. Este acto ha sido un detalle bonito, de agradecer. El Valencia CF es eso: algo que llevas dentro, te emociona, te hace sentir, una pasión”, relató el socio Alberto Marí.

El Valencia CF homenajea en Mestalla a sus socios con más de 50 años de antigüedad. / Valencia CF

“No he faltado ningún año al fútbol. Tenía el número siete de socio infantil del Valencia CF. Cuando cumplí los 14 ya me pasaron a adulto y, hasta ahora, me han acompañado mis hijas y mis dos nietos. Son valencianistas al cien por cien, como yo”, describió Ramón Vivó, otro de los socios homenajeados.