¿Quién es Ron Gourlay?

Ron Gourlay aterriza en el Valencia como el nuevo CEO de fútbol de la entidad, un movimiento que llega menos de una semana después del final de LaLiga y con todavía un mercado de fichajes por delante. Javier Solís y Corberán acudieron a Singapur en los últimos días para reunirse con Peter Lim y Kiat Lim. El máximo accionista y el presidente consideran, tras los informes que también han recibido por parte de la cúpula del club en Valencia, que Corberán ha realizado un gran trabajo al frente de la entidad no solo en materia de resultados sino en cuanto a las ideas y la hoja de ruta que tiene el técnico de Cheste. Con todo eso, la entidad ha lanzado a las 23:00 de este jueves 29 de mayo un comunicado en el que anuncia que Ron Gourlay es el nuevo CEO de fútbol de la entidad y eso demuestra de alguna manera que la confianza en Corberán es total. ¿El motivo? Ambos han trabajado codo con codo en el pasado (West Bromwich Albion) y consideran que su llegada puede ser positiva para marcar una línea de trabajo en vistas a la temporada 2025/26.

Ron Gourlay es una persona de fútbol y con un buen currículum a sus espaldas. Capacidad de trabajo y buen ojo. Él fue quien confió en Carlos Corberán en el West Bromwich Albion y su apuesta salió bien. Además, entre 2009 y 2014 estuvo en el Chelsea, donde ganó varios títulos importantes. La Premier League ese mismo curso, la Copa de la liga en 2010, la UEFA Europa League en 2013 y la ansiada Champions League en 2012, la primera de toda su historia. En 2022 aterrizó en el West Browmich Albion y Corberán fue una de sus apuestas, donde casi logran el ascenso a la máxima categoría. Desde enero de 2024 pertenecía al Al-Ahli, equipo que ha conquistado este año la Champions League asiática con el español Gabri Veiga en sus filas.

Kiat Lim se apoya ahora en la experiencia de Ron Gourlay unos meses después de apostar por Carlos Corberán, decisión apoyada en Corona y Javier Solís. En cualquier caso, Ron Gourlay tiene muchísimo trabajo por delante después de muchos años en los que el Valencia ha estado lejos de competiciones europeas y en los que precisamente faltaban más hombres de fútbol en la toma de decisiones. Ron Gourlay ha sido además siempre una persona muy contundente en sus declaraciones cuando el trabajo de confección de plantilla ha sido malo o se ha realizado una temporada que no estaba a la altura de la entidad a la que pertenecía. “Debemos fichar jugadores que se sientan orgullosos de jugar en este gran club de fútbol, que tengan ansias de triunfar aquí y que tengan el carácter y la capacidad para impulsarnos hacia adelante. Asimismo, tendremos que desprendernos de los jugadores que no cumplan con esos criterios. Si bien haremos todo lo posible para avanzar este verano, debemos ser realistas y aceptar que podría requerirse más de una ventana de transferencias para completar este proceso”, aseguraba el 4 de mayo de 2022 tras una mala temporada de los baggies pocos meses después de firmar por la entidad.

“Una revisión de los mercados de fichajes anteriores nos muestra que este club ha invertido mal en los últimos años. Ha pagado de más por jugadores que no han mejorado el rendimiento del equipo. Es honesto, aunque no glamoroso, decir que ahora debemos recortar gastos en consecuencia, buscando un mejor valor en el mercado que en el pasado. Grandes cantidades de dinero, si bien son útiles, no son la única receta para el éxito en esta liga, como lo demuestra el rendimiento de los clubes que han gastado significativamente menos en fichajes y salarios que nosotros, a la vez que obtienen mejores resultados”, sentenció en rueda de prensa.