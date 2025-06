El Valencia se queda a las puertas de ganar la Copa de Campeones

No pudo ser. El Valencia CF se quedó a las puertas de convertirse en el mejor juvenil de España y conseguir un billete para la UEFA Youth League. El equipo de Óscar Sánchez, que venía de tumbar a FC Barcelona y Real Madrid, no pudo con el Real Betis a pesar de que se adelantó en el marcador y de que tuvo ocasiones de sobra para sentenciar en la primera mitad, con dos palos y un disparo de franco de Monferrer, pero no lo aprovechó y el gol verdiblanco a escasos segundos del descanso fue un ‘directo’ a la mandíbula del que los blanquinegros no pudieron recuperarse. Los andaluces lo aprovecharon y golpearon dos veces más.

El Valencia arrancó como un vendaval en busca de la portería rival. Lo hizo con un jugadón entre Jaume Durà y Aimar Blázquez, que le devolvió de primeras un pase filtrado, pero el disparo del mediapunta de marchó fuera por centímetros. El asedio era constante y se materializó en gol cuando Lesli Okay se llevó un balón dividido por pura energía para iniciar una acción ofensiva en la que David Otorbi superó a su par y encontró solo en el segundo palo a Aimar, que definió de cabeza al fondo de la red.

Trató de rehacerse el Betis, que tuvo su primera acción de peligro en el minuto 10, pero se topó con un sólido Raúl Jiménez bajo los palos. Los verdiblancos tenían más balón en busca del empate, pero las más claras seguían siendo valencianistas. Rozó el segundo Monferrer, que no acertó a meter un balón suelto dentro del área tras otra gran jugada de Otorbi, imparable en todos los uno contra uno. El ritmo era frenético y las alternativas, constantes. Como la que tuvo Rodri, pero salvó yendo abajo Carlos Alós de manera providencial.

El segundo del Valencia volvió a estar muy cerca, pero el disparo seco de Aimar en el mano a mano se estrelló en el palo. La madera se volvía a interponer en los planes valencianistas un minuto más tarde cuando una falta magistralmente lanzada por Lucas Núñez dio en el travesaño.

Una imagen de la final juvenil de la Copa de Campeones / Valencia CF

La situación parecía bajo control y que el Valencia se marcharía al vestuario con ventaja, pero en el último minuto del descuento Rodri lo empataba para el Betis de cabeza en el primer disparo claro entre palos de los andaluces. Injusto final para una primera parte en la que los blanquinegros fueron superiores.

El Valencia saltó al campo con la misma mentalidad de la primera parte, pero fruto del ímpetu se descubrió atrás, generando un mano a mano entre Pablo García y Raúl Jiménez que resolvió el portero con una gran parada con el pie y mantener el marcador en tablas. Las mejores del reinicio seguían cayendo del lado del Betis y minutos más tarde sería Carlos Alós el que salvaba a los suyos de manera providencial evitando el disparo franco del delantero. No pudo hacer nada minutos más tarde con una jugada calcada a la del primer gol bético, pero desde el sector izquierdo en el que Rodri cabeceó para poner el segundo.

Estocada de Morante

No sentó nada bien a los valencianistas, que se mostraban erráticos en la toma de decisiones, ese segundo tanto del cuadro sevillano. Estaba en la lona el Valencia y el Betis lo aprovechó para castigar esas dudas con un ‘jugadón’ de Morante aprovechando la laxitud de la defensa blanquinegra para poner el tercero y dar un golpe casi mortal al partido.

Para los últimos minutos, Óscar Sánchez agotó los cambios sacando del equipo a jugadores importantes como Lucas o Aimar buscando agitar el tramo final por piernas y energía. No pudieron, no obstante, hacerlo por fútbol. De hecho Raúl Jiménez acabó salvando un cuarto gol que habría sido demasiado castigo.