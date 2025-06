Arranca la primera semana de la ‘era Ron Gourlay’. El nuevo CEO de Fútbol del Valencia ya está manos a la obra junto a Carlos Corberán y la parcela deportiva con el objetivo de confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Kiat Lim se ha marcado el objetivo de regresar a la élite del fútbol europeo y para eso es necesario aprovechar este mercado de fichajes clave para el futuro a corto-medio plazo del club. No será fácil, pero el club maneja una lista de nombres y en ella está marcado en rojo como objetivo prioritario el nombre de Dani Raba, por quien la dirección deportiva ya trabaja.

Dani Raba, un perfil ‘Luis Rioja’

El extremo del Leganés, que acaba contrato el 30 de junio, encaja en todos los parámetros económicos y deportivos y es una de las operaciones por las que apuesta el club en este primer tramo del mercado de verano. La opción Raba cuenta con el visto bueno de toda la estructura deportiva y sigue adelante. A sus 29 años, acaba de descender con el conjunto pepinero a Segunda División, pero ha sido ampliamente el mejor futbolista del equipo, lo que despertó rápidamente interés de varios equipos de Primera. Dani Raba encaja en el apartado económico (llegaría libre) y en la parcela deportiva. Se trata de un perfil de futbolista que en el club recuerda mucho al de Luis Rioja, que ha demostrado ser de vital importancia para el funcionamiento del equipo. El ‘perfil Rioja’ funcionó el año pasado y está marcando el camino para la contratación del atacante del Leganés. Corberán necesita más ‘Riojas’ y Raba es uno.

El rol de Rioja ha sido determinante en la última temporada. El sevillano tiró del carro y asumió galones y responsabilidades como un capitán más. El extremo elevó el nivel competitivo, puso su experiencia al servicio del equipo y sumó tanto dentro como fuera del campo con compromiso, liderazgo y fútbol. Rioja dio la cara en los momentos más difíciles de la temporada (salió a hablar muchas veces) y fue clave para equilibrar la juventud de la plantilla. De hecho, el propio Luis se autoproclamó «padre» del vestuario en una rueda de prensa.

La hoja de ruta del verano está en marcha. El técnico regresó de la semana de reuniones en Singapur con buenas sensaciones y con el convencimiento de que el club dará un acelerón en los próximos días en forma de renovaciones y fichajes. En cualquier caso, el historial de Meriton es conocido por todos y el mercado de fichajes se sigue afrontando con miedo en el valencianismo por lo que pueda pasar.

Renovación de Foulquier

Y en el apartado de salidas, el caso que parece haber dado un giro de 180 grados es el de Dimitri Foulquier. El lateral de Guadalupe tenía hechas las maletas hace algunas semanas después de que la oferta inicial de renovación del club no satisficiera sus exigencias y su contraoferta no recibiera el famoso OK de Peter Lim. Sin embargo, según una información adelantada por Deportes Cope Valencia, todo apunta a que Carlos Corberán ha convencido a Kiat Lim para que hagan un esfuerzo mayor por el veterano defensor, que ahora mismo está más cerca de quedarse.

Foulquier acaba de completar su cuarta temporada como jugador del Valencia en la que se ha sentido más importante que nunca. Desde la baja de Thierry Rendall, que tuvo que decir adiós a la temporada por una comprometida lesión de rodilla, el de Guadalupe se ha adueñado del carril diestro y su rendimiento ha ido de menos a más, como el resto de la plantilla. Además, fue uno de los primeros jugadores en dar un paso al frente cuando llegó al cargo Carlos Corberán, que siempre le ha servido una confianza máxima. Como Rioja, Foulquier es una de las figuras veteranas dentro de una plantilla muy joven necesitada de experiencia en muchos tramos. Su importancia dentro del vestuario es considerable y para Carlos Corberán es importante que continúe la temporada que viene. Todavía no es oficial que vaya a estampar su firma en el nuevo contrato, pero todo apunta a que finalmente sí lo hará.

El Elche quiere a Valera

El pasado 22 de mayo, Christian Bragarnik, máximo acciuonista del Elche, en una rueda de prensa analizando la situación deportiva e institucional del club, tomó la palabra y, entre otros muchos temas, se pronunció sobre el futuro de Germán Valera. El máximo accionista del Elche desveló que están trabajando para quedarse en propiedad al joven extremo: «No tenemos opción de compra con Germán, lo hemos traído cedido, pero estamos en negociaciones con el jugador para la continuidad y somos muy optimistas de que Germán se va a quedar con nosotros». Valera salió en el mercado de invierno cedido al Elche en busca de minutos. Allí ha participado en 16 encuentros, con tres goles, y ha logrado el ascenso a primera división.