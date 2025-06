Segunda subida sobre el precio de Champions

Por segunda temporada consecutiva, y tras la peor primera vuelta de la historia del club, y de nuevo pelear por no descender, el Valencia ha vuelto a subir el precio del abono. El club se escuda en la subida del IPC, como hiciese el año pasado. Lo cierto es que los precios del abono no bajan respecto de una temporada a otra desde la campaña 17/18, la primera de Marcelino, y tras un año en el que el Valencia no se clasificó para competición europea.

Por aquel entonces, tras no clasificarse para Europa, bajó el precio en un 5 % en hasta 28 sectores de la grada de Mestalla. Se dobló el descuento por fidelidad hasta el 10 %, que por aquel entonces se aplicaba para los asistentes a 17 partidos. Ahora, el descuento es del 15 % si se asiste al 100 % de los partidos, y del 10 % si se asiste al 80 % de los mismos. Los mismos descuentos por fidelidad que se aplican desde el curso 19/20, la segunda temporada en la que el Valencia jugaba Champions con Meriton, y la tercera de Marcelino (que acabó Celades).

La anterior, la del Centenario, el abono más caro estaba en 1.525 y el más barato 345 (sin aplicar descuentos). Ese año el equipo jugaba Champions, jugó 30 partidos en Mestalla contando liga, Copa y competiciones europeas. El valor de plantilla ese año era de 499 millones de euros, según la tasación de Transfermarkt. Se ganó la Copa del Rey y el equipo volvió a clasificarse para la Champions.

Precios congelados

Ese año, con un valor de plantilla según Transfermarkt de 427,8 millones de euros, los abonados pagaron entre 1.640 y 265 euros por su pase, sin contar descuentos por fidelidad ni accionista. Este año están entre 1.775 y 300, con un valor de plantilla de la temporada 24/25 de 214,9. Más de 200 millones de diferencia en el valor del equipo entre un equipo y otro. Y el precio de pase más barato, claro está, sin contar el aumento del IPC que aplica el club para justificar el aumento.

Desde esa temporada Champions el precio del abono está ‘congelado’. Porque no ha bajado, pero sí ha aumentado debido a la subida del IPC. No se bajó el curso 21/22, en una circunstancia especial todavía con el recuerdo de las restricciones covid, pero en la que sería la segunda campaña seguida sin competición europea. Tampoco se bajó la 22/23, la del centenario de Mestalla, también sin Europa, y con una inversión de 12 millones en fichajes después de haber ingresado más de 50 por las ventas de Guedes y Soler.

Curiosamente, tampoco se bajó la 23/24, después de salvarse el Valencia en la última jornada de campeonato. Es más, los que renovaron el pase costó más caro que la temporada anterior, según el club, por la subida del IPC. El IPC subió, pero lo que no subió fue la inversión, que de hecho fue menor todavía. Una constante que se aplica a cada temporada, donde el Valencia tiene cada año un valor de plantilla menor, está más cerca todavía de Segunda División, pero que el pase es cada año más caro para los aficionados que responden cada temporada.