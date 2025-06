Javi Guerra: "Tengo claro que quiero seguir en el Valencia"

Javi Guerra ha visto premiada su gran temporada en el Valencia CF siendo llamado por la Selección Española para disputar el Europeo sub21 en Eslovaquia. Junto a otros valencianistas, el ‘8’ jugará el campeonato consciente de que es uno de los mayores talentos del panorama nacional. Su nivel será clave para que los de Santi Denia sigan su periplo exitoso tras ganar los Juegos Olímpicos el pasado año. Sobre todo, al contar con un Javi Guerra más maduro, más curtido en el fútbol profesional y con capacidad para coger más galones.

Ha sido uno de los artífices de la reacción del Valencia hacia la salvación, pero, por momentos, su futuro pasó lejos de Mestalla. El Atlético de Madrid negoció con su entorno y con el de Gallagher el pasado verano, para finalmente decantarse por el exfutbolista del Chelsea. Muchos tildaron lo sucedido como un revés en la carrera del '8', pero Javi Guerra, que reconoció que lo pasó mal en su entrevista con 'Jugones', se alegró de seguir en el club de su vida. Sabe que es uno de los futbolistas con mayor cartel de la plantilla de Carlos Corberán, pero su deseo de continuar y triunfar en Mestalla es firme. Un deseo que el debería alimentar, tal y como informó SUPER, con un proyecto deportivo más ambicioso. Ese es un importante condicionante del futbolista para poder dar el sí al Valencia CF.

"Estuve días sin entrenar porque se iba a hacer la operación. Fueron días bastante movidos. Se decía que estaba en Madrid, pero lo veía todo desde mi casa. Llegó un momento en el que le dije a mi agente que, se tuviera que hacer o no, que se hiciera ya. Llevaba tiempo sin entrenar y LaLiga iba a empezar. Se decidió que me quedaba en el Valencia y, la verdad, es que estuve contento. Era lo que quería. No suelo ser una persona muy rencorosa. ¿Si vuelve a llamar el Atleti? Nunca digas nunca, pero tengo claro que quiero seguir en el Valencia, es mi prioridad. Si no pasa nada raro, seguiré allí”, aseguró en 'Jugones' de La Sexta.