Este mercado pide titulares

El Valencia tiene por delante un mercado de fichajes donde debe hacer las cosas muy bien y con Meriton es prácticamente imposible ser optimistas. En ese escenario, Corberán, que ha tomado el mando, quiere cambiar una tendencia con respecto a lo que se ha vivido en los últimos años. De hecho, el discurso venía siendo de club ‘pequeño’ y toca dar un salto.

En el verano de 2024 se vendió como un éxito mantener el bloque y el mercado de los futbolistas en propiedad fue de jugadores de relleno con una única excepción: Luis Rioja. La inversión de 1,350 millones de euros el pasado mercado estival fue irrisoria y completamente insuficiente para un equipo cuyo objetivo mínimo debe ser muy superior a lo que ha instaurado Meriton. Rioja fue un ‘rara avis’. Una tendencia extraña dentro de un mercado valencianista que sale a fracaso temporada tras temporada y que este curso debe cambiar.

También hay aciertos, como el de Barrenechea, pero lo cierto es que será casi imposible verle de nuevo con la camiseta del Valencia porque estaba cedido y su valor ha subido gracias a su buen rendimiento, lo que también ha provocado que crezcan sus pretendientes. Por otra parte, Pepelu también fue una buena operación, pero esta temporada, en especial en la segunda parte del año, ha tenido menos protagonismo. En cualquier caso, Luis Rioja es la excepción en el Valencia actual, y es que el extremo es el único futbolista de los que llegaron (en propiedad) en el último mercado que terminó la temporada en el ‘once tipo’ del técnico.

Entendiendo que el once ‘tipo’ de Corberán era el formado por Mamardashvili, Foulquier, Tárrega, Mosquera, Gayà, Barrenechea, Javi Guerra, Almeida, Diego López, Rioja y Hugo Duro, el conjunto valencianista tenía una alineación con solo dos fichajes del verano y solo uno en propiedad.

El algodón no engaña. Los últimos mercados han sido un absoluto desastre. Echando la vista atrás la cosa tampoco mejora, y es que en el último lustro son muy pocos los jugadores adquiridos en propiedad que han conseguido afianzarse en el once titular. Hugo Duro y Mamardashvili, fichados en 2021, han sido los únicos que se han ganado su sitio en el once, aunque el georgiano ha abandonado este verano la entidad. Foulquier podría ser otro aso de aquel año, aunque su titularidad cuando Thierry está disponible no está tan clara. De 2022 solo André Almeida pasa el corte, mientras que en los últimos dos años son se puede contar a los ya mencionados Rioja y Pepelu.

Los rivales aciertan

El gran problema, además, aparece cuando eso podría ser una buena noticia si las últimas temporadas hubieran sido buenos. Algunos clubes de hecho no han retocado demasiado su once si habían cumplido los objetivos pero cuando se quiere crecer la cosa cambia. El Betis es el mejor ejemplo, que incluso firmó al Cucho Hernández en invierno y trajo cedido a Antony. El Villarreal con Barry, Ayoze, Pepé y compañía también sirve de reflejo de que, cuando se quiere crecer, al final se consigue vía mercado y, como ellos, otros tantos casos en Europa.

En definitiva, el gran objetivo del Valencia CF debe ser firmar titulares y esa es una de las exigencias que está poniendo un Corberán que tiene claro por dónde pasa el salto. Y son muchas posiciones las que necesitan de un futbolista que llegue para ser ‘primer espada’ y no un actor secundario. El ‘modus operandi’ en el último lustro ha sido más de cantidad que de calidad, pero el técnico de Cheste no quiere que la plantilla se complete con jugadores con los que con el paso de las jornadas no vaya a contar. Corberán pide refuerzos y que sean de perfil titular.