La madurez de Dani Raba

De Paco López, con el que aprendió en el filial del Villarreal en la antigua Segunda B, a Borja Jiménez, el entrenador de su confirmación en la élite de Primera, han pasado nueve años en la trayectoria del primer y único fichaje del Valencia CF hasta el momento, Dani Raba. Casi una década de experiencia en la que el santanderino ha ido sorteando las curvas del camino hasta alcanzar la madurez con la camiseta del Leganés. «Seguramente, Dani (Raba) se encuentra en su mejor etapa a nivel de madurez y experiencia. El ‘Lega’ le ha ayudado mucho a desarrollar con confianza el fútbol que tiene en las piernas», afirma Paco López.

El nuevo entrenador de los ‘pepineros’ sabe a la perfección lo que el atacante de 29 años puede darle al Valencia a estas alturas de su carrera. Quienes mejor lo conocen coinciden en que ha llegado su hora. «Se encuentra en su mejor momento, en un estado de forma que le convierte en uno de los jugadores más peligrosos de tres cuartos hacia delante. A nivel personal, solo tengo palabras de agradecimiento para él por cómo se ha portado, respetando al club y al entrenador. Ha sido muy profesional», decía Borja Jiménez recientemente en los micrófonos de Tribuna Deportiva.

Los frutos que Raba ha dado en los últimos años con el Leganés no son casualidad. Él mismo es el primero que reconoce que se halla «en un momento ideal para darle al Valencia lo mejor». El de Santander está con los «ganas» de volver a probarse en la lucha por cotas mayores en Primera y quitarse la ‘espinita’ del Villarreal. Allí, en la Plana Baixa había comenzado su aventura como futbolista profesional a los 18 años. Los entrenamientos con el primer equipo se hicieron cada vez más habituales desde 2016 y el talento de su zurda convenció a Calleja, llegando a sumar 29 partidos entre la Liga, la Copa y la Europa League en la campaña 2017/18.

En agosto de 2019, el Submarino decidió ceder al atacante al Huesca tras una campaña 18/19 en la que su participación se había reducido prácticamente a la mitad. Las lesiones musculares cortaron el ritmo con el que empezó vestido de azulgrana. Aun así, a la postre, el cántabro dejó buen recuerdo en El Alcoraz con cuatro goles para un conjunto con el que colaboró en el regreso a Primera División.

Posteriormente, el objetivo de integrarse en un Villarreal más competitivo a las órdenes de Unai Emery se hizo imposible para un futbolista al que los percances físicos no abandonaban. En ese contexto, pese a tocar competiciones como la Champions y la Supercopa de Europa, su cuota de minutos se redujo a la mitad de la anterior etapa, por lo que decidió salir en busca de nuevas oportunidades. Solo tiene agradecimiento al Submarino, con el que cambió durante unos meses la opinión de Unai Emery y acabó lanzando uno de los penaltis en la tanda de la final de la Europa League ganada al Manchester United, pero del que salió en enero de 2022 con la carta de libertad acordada rumbo al Granada.

En tierras nazaríes pasó momentos difíciles. No encontró su lugar, mientras los problemas físicos mermaban también sus opciones. Como el propio Raba ha reconocido, en sus horas más bajas intentó dar con una ayuda en la figura de un coach. «No me funcionó. Pero mi padre sí», confesó en una entrevista a ABC en marzo. La etapa en Granada pasó y, en julio de 2022, el Leganés le abrió los brazos ofreciéndole la oportunidad de ‘resetear’ desde Segunda División. La estancia sudoeste de Madrid han servido al hoy futbolista del Valencia para recobrar las sensaciones tras años complicados. En Butarque ha podido acumular sus temporadas con más tiempo y presencia sobre el campo. Condujo al Leganés a Primera con ocho goles y siete asistencias en 2024. Y, en la temporada recién acabada, Raba ha hecho más goles que nunca antes en la máxima categoría manteniendo vivo al ‘Lega’ hasta el final y abriéndose la puerta del Valencia.