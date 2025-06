La ‘Rojita valencianista’ ya está en cuartos de final

La Selección Española Sub-21 de los valencianistas Javi Guerra, Diego López, César Tárrega y Cristhian Mosquera ya está en los cuartos de final del Europeo Sub-21 que se está disputando en Eslovaquia. La victoria (0-1) por la mínima de Italia sobre los anfitriones clasifica matemáticamente a la ‘Rojita’ para la siguiente fase del campeonato. Los dos Santi Denia empatan con Italia a seis puntos en lo alto de la selección y ambas selecciones se jugarán el liderato del Grupo A en el tercer y último partido de la fase de grupos del Campeonato de Europa sub-21. Eslovaquia y Rumanía, con cero puntos, ya no tienen opciones.

España e Italia se jugarán el primer puesto del grupo mañana (21 horas) en el Anton Malatinský Stadium de Trnava. El jugador delValencia CF y MVP del último partido, Javi Guerra, quiere pasar como primero para tener un cruce más asequible y, lo más importante para él, para seguir ganando en «confianza». «Es importante ser primeros de grupo porque nos dará confianza para las eliminatorias. Tenemos confianza para afrontar el partido contra Italia y ojalá podamos ganar», señaló. «Fue un partido difícil, pero en este tipo de partidos tienes que darlo todo hasta el final. Fallamos algunas oportunidades pero seguimos creyendo, y eso es lo importante», dijo el de Gilet en declaraciones difundidas por la web de la UEFA.

El centrocampista del Valencia ha sido intocable en los planes de SantiDenia desde que arrancó el torneo internacional. JaviGuerra es fijo para el seleccionador al igual que el resto de valencianistas Diego López, Cristhian Mosquera y César Tárrega. Los cuatro salieron de inicio en los dos primeros onces titulares ante Eslovaquia y Rumanía.

Santi Denia está contento con ellos y con el equipo.Tras el partido ante Rumanía, puso en valor la «constancia» de sus jugadores tras ganar en los últimos minutos su segundo partido consecutivo y calificó ese «creer hasta el final» como «una virtud del equipo». «Los Europeos son así. De una jugada que habíamos trabajado nos crean peligro y hacen el gol. Todo se puso cuesta arriba. Pero tengo que poner en valor la constancia del equipo. El equipo sigue y sigue y eso en un campeonato de Europa es muy importante. Hacerlo hasta el final. Tengo que mejorar mi mensaje, porque sabíamos que eso (el gol) iba a pasar. Y el que más tiene que mejorar soy yo. Ser constantes y creer hasta el final es una virtud del equipo y hay que alabarla y trabajarla», afirmó.

Además, habló sobre si siente que tiene «suerte» al ganar partidos en los últimos minutos. «Yo lo veo como sufrimiento. Se sufre mucho. Cuando se consiguen victorias así hay que alabar y se agradece el esfuerzo de los jugadores. Yo toda mi vida he tenido mucha suerte. He jugado en el Albacete, que era mi sueño, en el Atlético de Madrid, soy seleccionador de España… He tenido mucha suerte, pero también trabajo. Hay que echar muchas horas, rodearte de buenas personas».