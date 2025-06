Hugo Duro busca socios en ataque tras 5 años perdidos

Un verano más, el Valencia CF arranca su planificación deportiva con la obligación de reforzar una delantera en la que Hugo Duro es la única constante. El club, que ha apostado las últimas dos temporadas por acompañar al jugador madrileño con futbolistas en calidad de cedido, se vuelve a ver en la tesitura de ir al mercado en busca de socios en ataque que puedan garantizar una competencia real al ‘9’ con los precedentes fallidos de Dani Gómez y Rafa Mir o el acierto de Umar Sadiq para la segunda parte de la pasada campaña.

Finalizadas todas las cesiones, ahora el Valencia CF cuenta solamente con Hugo Duro en plantilla como delantero centro puro, además de un Alberto Marí que finaliza su préstamo en el Real Zaragoza, donde ha marcado solamente dos goles y presumiblemente volverá a salir este mercado estival.

Es por ello que el club está obligado, al igual que en muchas otras demarcaciones, a sumar efectivos a la causa, más todavía teniendo en cuenta que la temporada pasada fue un déficit importante del equipo en la peor primera vuelta de su historia y que tuvo que acudir al mercado de fichajes para paliar la falta de recursos ofensivos con la llegada de Sadiq. El nigeriano marcó cinco goles en 16 partidos ligueros, una aportación clave para que el equipo levantase el vuelo, además de muchos más recursos fuera del área que el Valencia aprovechó en la segunda ronda.

El club, no obstante, no ha mostrado interés en adquirir al futbolista africano en propiedad, por lo que tendrá que tratar de firmar a alguien como mínimo del mismo nivel este verano, después de que la campaña anterior le tocase ‘deshacer’ el fichaje de Dani Gómez porque no daba el nivel y de que Rafa Mir apenas marcase un gol en la última jornada.

De entrada lo único confirmado es que la ‘competencia’ de Hugo Duro esta pretemporada será Aimar Blázquez, delantero que la ha ‘roto’ en el Juvenil A con un rendimiento impresionante. El ariete ha marcado 31 goles en 31 partidos esta campaña y ha sido clave en un equipo que llegó hasta a final de la Copa de Campeones. Un gran olfato goleador y su gran capacidad para jugar lejos del área han convencido al club para estar con los ‘mayores’ este verano y para ser un hombre importante en el Mestalla de Miguel Ángel Angulo. El jugador, que sueña con debutar en el primer equipo, no es suficiente para una demarcación que pide fichajes a gritos.