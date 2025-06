El AC Milan traerá otra oferta por Guerra

El caso Javi Guerra sigue siendo uno de los temas más ‘calientes’ en el mercado valencianista. El futbolista, que se mantiene centrado en el Europeo sub-21, tiene muchos clubes detrás de su figura después de una segunda parte del curso de un nivel muy alto siendo uno de los mejores del torneo continental, algo que ha provocado que alguna de esas entidades quiera atar su fichaje cuanto antes. En cualquier caso, Guerra ha dejado el asunto en manos del Valencia CF y su agente, quiere pensar únicamente en su fútbol.

Él ya ha aclarado públicamente su deseo de continuar en el club, y ahora es el Valencia el que debe dar un paso al frente después de haber trasladado que plenea ‘blindar’ los contratos de jugadores como Guerra o Mosquera. Algo que se trató de dar primero en una reunión con el representante en la que Miguel Corona explicó el proyecto deportivo, pero por el momento no hay oferta concreta de renovación al jugador de Gilet. Ese punto es el más importante para un Javi Guerra que también aspira a una mejora que le sitúe con el estatus económico de los mejores del equipo, aunque ha manifestado que es primordial un salto en el proyecto deportivo 25/26. En cualquier caso, el futbolista es consciente de que si se abriera la puerta a una salida sería porque, a la postre, el Valencia preferiría una venta que apostar por la renovación. Y en ese escenario, Guerra no buscaría una salida a un club cualquiera, sin peso o presión, sino que solo estaría dispuesto a ir una entidad de las verdaderamente grandes en Europa e importantes. Un histórico como el AC Milan lo es, aunque no juegue Europa esta temporada.

El conjunto rossonero pasa ese filtro, y ya ha tenido conversaciones con el Valencia, aunque por el momento la primera oferta es irrisoria para un jugador del nivel de Javi Guerra. De hecho, el Valencia CF ya demostró hace dos años hacerse fuerte con Yunus Musah, por quien empezaron ofertando una cantidad bajísima. El club estiró la cuerda y consiguió sacar una importante suma de dinero por el norteamericano, quien este mismo verano puede abandonar la entidad después de no haber estado al nivel en San Siro.

Por su parte, Guerra no va a presionar. Es consciente de que si alguien quiere su fichaje tiene que hablar y negociar primero con el Valencia CF y llegar a un acuerdo con el club de Mestalla, aunque su prioridad sigue siendo la de jugar en el Valencia la próxima campaña si se dan los condicionantes de mejora. Por eso no está nervioso y mantiene la calma rindiendo en el Europeo Sub-21, al que ha llegado después de una gran segunda parte del curso. Todo eso gracias también a un Corberán que recuperó su mejor versión.

Por otra parte, mientras el Milan prepara su segunda oferta, cabe recordar que en caso de venta de Javi Guerra, el 30 % será para el Villarreal, que se guardó ese porcentaje de una futura venta del futbolista de Gilet, quien ha demostrado personalidad y una proyección que invitan al optimismo. El Valencia CF en cualquier caso tiene la sartén por el mango. Si el Milan quiere sacar al jugador de Mestalla deberá abonar una cantidad elevada y convencer a una directiva que en estos momentos tiene claro que quiere que Javi Guerra siga. Eso sí, en estos momentos lo que hace falta es lo más importante: la renovación sobre la mesa. Además de Guerra, el objetivo del club es evidentemente mejorar el contrato de otros talentos jóvenes como los dos centrales de la Rojita, César Tárrega y Cristhian Mosquera, así como del atacante asturiano Diego López.

Hoy, partido contra Inglaterra

Por último, la Sub-21 ‘valenciana’ tiene hambre de Europa. Y no solo a nivel de clubes. Javi Guerra, Diego López, Cristhian Mosquera y César Tárrega sueñan con seguir creciendo a nivel internacional a los ojos de todo el fútbol europeo. Esta noche afrontan uno de los partidos más importantes de sus cortas pero prometedoras carreras deportivas frente a Inglaterra. La Rojita ‘blanquinegra’ está a 90 minutos de hacer historia y clasificarse para las semifinales del Europeo de la categoría que se está disputando en Eslovaquia.