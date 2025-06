Segunda oferta del Feyenoord por Yarek sin acuerdo

Yarek Gasiorowski tiene sobre la mesa una propuesta del Feyenoord que puede suponer una operación interesante tanto para él como para el Valencia CF, dejando dinero en las arcas del club para invertir este verano (o al menos esa es la idea). El conjunto neerlandés deseaba poder oficializarlo entre esta semana y la próxima para que el jugador arranque la pretemporada con ellos, algo que dará comienzo en breve porque tienen que jugar fase previa de Champions League.

Yarek remata un balón durante el Valencia - Rayo / JM LÓPEZ

Sin embargo, en el Valencia CF son conscientes de que queda mucho verano y están 'jugando' con las prisas del cuadro de Róterdam. El traspaso podría incluir una de las dos cláusulas que se barajan en la negociación: recompra y porcentaje de futura venta.

Yarek intenta frenar a Lamine / EFE

Es uno de los nombres más sonados de Paterna en los últimos años. Yarek, internacional con las inferiores de España y pretendido por media Europa durante su etapa juvenil, ha logrado hacerse un hueco en la primera plantilla del VCF; aunque no ha acabado de asentarse como titular por la competencia tanto en el eje de la zaga como en el lateral. Sin embargo, el interés en él y la proyección del futbolista no decae. Con un valor de mercado cercano a los siete millones y medio de euros, al hispano-polaco no le faltan pretendientes en un mercado que valora las grandes cualidades del central ‘che’.

El Feyenoord es el equipo más interesado en hacerse con los servicios de Yarek. Su primera oferta -que rondaba entre cinco y seis millones- fue rechazada desde Mestalla; ahora, la segunda, situación que de la que SUPER informó este fin de semana que sería inminente, se aproxima a los 7,5 millones. Esta cantidad acerca un tanto las posturas, pero todavía resta un mayor esfuerzo de los neerlandeses para alcanzar el "sí" absoluto del Valencia. La negociación continúa porque es el objetivo número uno de los 'leñadores' para suplir la más que probable venta de David Hancko. El central eslovaco ha recibido una potente oferta del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Yarek, en un partido de la presente temporada / Francisco Calabuig

Presente y futuro en Países Bajos

El proyecto del Feyenoord para Yarek es de presente y futuro en un club que compite en Europa, lo que permitiría al central combinar minutos de calidad entre Eredivise y competición europea. Este factor puede ser crucial en la resolución del acuerdo, ya que en el VCF de Corberán ni siquiera tiene asegurado un puesto como titular. Por ello, en su deseo de jugar y ganar confianza, el jugador vería con buenos ojos marchar hacia los Países Bajos en busca de crecer futbolísticamente en un club que está apostando seriamente por su calidad.

Un activo financiero

El Valencia, además, quiere encargarse de que la moneda de Yarek siga en curso una vez salga del equipo de Mestalla. Es por esto que pretenderse guardarse una opción de poder sobre el central que repercutiese positivamente a futuro, ya sea mediante una cláusula de opción de recompra o reservándose un porcentaje de una futura venta.

Jugador y club estarían cerrando de esta manera una operación que podría beneficiar a ambos. Yarek, que está muy agradecido al Valencia, querría salir dejando una buena cantidad de dinero en las arcas valencianistas y con cierto margen de tiempo para que en Valencia se adentren de lleno en el mercado. El VCF, por su parte, ingresaría una cantidad considerable de dinero por un jugador que no es titular; además de retener una posible plusvalía futura o en el peor de los casos con una recompra.