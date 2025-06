La ridícula respuesta de Netflix al Valencia CF por el documental "Baila, Vini"

El Valencia CF fue perseguido por parte de la prensa española y cierto sector (no todo) del madridismo después de la polémica con Vinicius Júnior en Mestalla del 21 de mayo de 2023. El brasileño, que sí recibió insultos racistas de algunos aficionados del estadio de la Avenida de Suècia, mintió asegurando que todo el estadio le había gritado ‘mono, mono’, al igual que lo hizo posteriormente Carlo Ancelotti en la sala de prensa. De hecho, el técnico italiano, más tarde, tuvo que rectificar, pero el daño a la reputación del Valencia y su gente ya estaba hecho.

Lo más sangrante llegó hace un mes cuando el Netflix sacó un documental de Vinicius, producido por la empresa brasileña del sector cinematográfico 'Conspiraçao Filmes', en el que bajo ningún concepto se revisaron las imágenes editadas en el mismo. En una prueba de falta de profesionalidad por parte de la productora, y a sabiendas del daño reputacional que podía hacer a la marca Valencia CF, 'Conspiraçao Filmes' y Netflix decidieron tirar adelante con unas imágenes en las que se mentía diciendo que el estadio había gritado “mono, mono”. Todo eso acompañado de un vídeo falso. Un ridículo periodístico sin precedentes.

Para colmo, a día de hoy, Netflix y 'Conspiraçao Filmes' se mantienen en sus trece después de que el Valencia CF exigiera una rectificación o un cambio en el documental. Según ha podido saber SUPER, la respuesta que han dado es que "todo está bien" y que no van a editar ningún cambio en el documental. Aunque no sorprende, no deja de ser un escándalo que no decidan no reparar el daño justamente y continúen creando un relato que no se ajusta a la realidad.

El Valencia, mientras tanto, sigue analizando la situación tras esta última respuesta. Los servicios jurídicos trabajan analizando el recorrido legal y las posibilidades de lograr vencer con la presentación de una demanda en un juicio. De momento, lo que ha quedado claro es que la plataforma, que esperaba en su día tener un documental del ‘Balón de Oro’, no está queriendo contar la verdad. O al menos es lo que parece.

¿Qué dice la Ley del derecho de rectificación?

Según la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, del derecho de rectificación, "toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho a rectificar la información difundida [...] de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio". A la luz de la redacción del artículo primero, el Valencia podría alegar ante el juez la divulgación de "hechos inexactos" que afectan a la reputación de su masa social. La ley detalla que "el derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar -15 de mayo, en este caso-, de forma tal que permita tener constancia de su fecha y recepción". En su artículo cuarto, la ley añade que "si se hubiese notificado por el director responsable que aquella no será difundida [...], podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación". Conforme a lo estipulado por la ley, el club podría haber interpuesto ya la demanda desde hace días.

Ante esta situación de agravio a toda una afición, como consecuencia de la ausencia de periodicidad en el producto cinematográfico para poder rectificar a través de una nueva publicación, la solución oportuna pasaría por editar la parte del documental en la que se comete un perjuicio contra el valencianismo ateniéndose a la verdad. Es decir, al hecho de que la grada al unísono no profirió gritos racistas, sino otros de "tonto, tonto", recurriendo al vídeo no manipulado. Un acuerdo entre partes, eso sí, que debería incluir una nota de prensa informando de los cambios. Sin embargo, productora y distribuidora no están por la labor y esto solo podría llevarse a cabo por sentencia judicial, lo que requeriría la demanda previa del Valencia CF.