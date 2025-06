El Valencia quiere ya para la pretemporada a Julen

Con menos luz mediática que en las semanas anteriores, la operación de Julen Agirrezabala ha continuado cocinándose a fuego lento en los últimos días. Todo el revuelo que están generando en Bilbao el caso Nico Williams y el ‘fuego abierto’ con el Barcelona de Joan Laporta han provocado que, en buena medida, el préstamo del portero de Errenteria al Valencia no esté todavía completamente finiquitado. Sin embargo, desde el club de Mestalla se trasmite que el objetivo sigue siendo que el portero elegido por Carlos Corberán para reemplazar a Giorgi Mamardashvili empiece la pretemporada con el resto de los citados los días 3 y 4 de julio.

El Valencia CF ha respetado los tiempos, consciente del asedio mediático que está padeciendo el Athletic desde la Ciudad Condal ante un Barça dispuesto a llevarse a Nico del Botxo a la fuerza, es decir, mediante el pago de la cláusula de rescisión. La atención del presidente del Athletic ha estado centrada totalmente en la ‘guerra’ por mantener al internacional español. Además, Jon Uriarte ha preferido no juntar la salida de Julen con los momentos más críticos en el asunto del pequeño de los Williams para la afición rojiblanca. A principios de semana, el rostro de Nico fue borrado del mural de Barakaldo en el que es el protagonista junto a su hermano Iñaki e Iker Muniain, que alza la Copa conquistada en 2024. Ayer mismo, en cambio, el artista Callejero Carlos López reparó el entuerto, incluyendo de nuevo al todavía ‘10’ de los leones.

Desde este viernes, el Valencia ha vuelto a intensificar la operación con la intención de que pueda oficializarse antes del próximo jueves y cumplir con uno de los deseos de Corberán: contar con el guardameta titular desde el comienzo del trabajo de pretemporada de la campaña 2025/26. Para el entrenador, la posición de ‘1’ es esencial en el engranaje del equipo y quiere tenerlos desde el primer día.

Como, hace una semana, la llegada de Agirrezabala a Mestalla se encuentra avanzada y bien encarada, pero ha llegado la hora de cerrarla del todo. Los puntos a desbloquear siguen siendo los mismos. Como informó SUPER, más allá de lo que ha supuesto el caso Williams, las diferencias existentes en el precio de la opción de compra una vez finalice la cesión -cada vez menos-, la opción de recompra para el Athletic y los porcentajes de una futura venta si el siguiente destino del arquero no fuese San Mamés. Asimismo, los bilbaínos deben aclarar definitivamente cuál será la portería -nombre del principal suplente de Unai Simón- para una temporada de Champions en la que Ernesto Valverde no está por la labor de experimentos si se queda sin Julen. Al respecto, anoche los leones no habían comunicado aún al Pumas mexicano si romperán o no la cesión de Álex Padilla para traerlo de vuelta a Lezama para competir con Simón.

El Valencia, mientras tanto, mantiene el optimismo en cuanto a la llegada de Agirrezabala, ya que cuenta con el «sí» del futbolista desde hace semanas.