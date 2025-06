Ron Gourlay empieza con un mes de retraso

El 29 de mayo el Valencia CF anunciaba la incorporación de Ron Gourlay como nuevo CEO de Fútbol del Club. Hoy, un mes más tarde de aquel comunicado, el escocés no conoce València o al menos no como parte del equipo directivo de la entidad porque aún no ha aterrizado en la ciudad para trabajar en la confección de la plantilla de cara a la temporada 2025/26. Lo hará la próxima semana.

Hasta el momento, la única operación que ha completado el club ya con Ron en el cargo ha sido la renovación de Dimitri Foulquier, finalmente desencallada cuando parecía condenada al fracaso, con mayor o menor incidencia del escocés. Sin embargo, el mes de julio llega con una torre inmensa de carpetas que la dirección deportiva de solucionar lo antes posible.

De esa torre de carpetas antes mencionada, una sobresale más que el resto, y no es otra que la de las renovaciones de los pilares del futuro del Valencia CF: Cristhian Mosquera, César Tárrega, Javi Guerra y Diego López. El inicio del mercado está dejando clara su categoría de futbolista, y es que todos ellos han atraído intereses e incluso ofertas en firme. En cuanto a la carpeta de fichajes, el primer objetivo es cerrar la cesión de Julen Agirrezabala, una operación que se está alargando más de lo previsto debido al precio de la opción de compra. Aún así, la intención es que arranque la pretemporada el cuatro de julio.