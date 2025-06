Carlos Corberán vuelve de unas vacaciones sin descanso

Carlos Corberán pone fin esta semana a unas vacaciones en las que no ha tenido descanso. El técnico del Valencia se puso a trabajar en la temporada 25/26 desde el pitido final del último partido de LaLiga contra el Betis. Y no es un decir. El de Cheste no ha parado de trabajar en dos direcciones desde aquel 23 de abril: preparar la pretemporada a nivel deportivo y participar activamente en la confección de la plantilla en clave mercado.

El entrenador ha pasado el verano en un destino vacacional de España en compañía de su familia con tiempos de desconexión, pero también muchas horas de teléfono. Pegado al móvil en permanente contacto con el CEO de Fútbol Ron Gourlay, el director deportivo Miguel Ángel Corona y el director general Javier Solís.

El de Cheste está satisfecho por la nueva estructura deportiva del club impulsada por el presidente Kiat Lim hace un mes y es optimista con la confección de la plantilla de la temporada 25/26. Es positivo con la incorporación de futbolistas empezando por el que quiere que se convierta en su portero: Julen Agirrezabala. Además, el técnico valora el fichaje de Dani Raba para reforzar el ataque y está contento con la continuidad de Dimitri Foulquier en el lateral derecho.

La idea del entrenador es incorporarse al trabajo físicamente desde el primer día. Aunque el trabajo de campo no comenzará hasta el lunes 7, el técnico tiene previsto volver a la Ciudad Deportiva de Paterna el jueves 3 para supervisar las pruebas médicas y físicas y comenzar a preparar un nuevo curso en el que tiene muchas esperanzas depositadas. Su ilusión y su ambición es máxima.

Una pretemporada de autor

Corberán ha planificado en sus vacaciones una pretemporada de autor en la que primará el trabajo de calidad por encima de intereses comerciales. El técnico da mucho valor al trabajo previo a la competición y controlará hasta el último detalle de la preparación. Su equipo se enfrentará el 19 de julio al Castellón, el 23 de julio al Leganés, el 29 de julio al Nàstic y el 2 de agosto frente al Borussia Mönchengladbach en el único viaje internacional. El ensayo general para el debut en LaLiga será el 9 de agosto en el Trofeo Naranja aún con rival por confirmar.

El técnico estará muy pendiente esta semana del calendario de LaLiga 25/26 que se conocerá mañana y que volverá a ser asimétrico. No hay que olvidar que el duro arranque de la temporada pasada pasó mucha factura y Corberán quiere estar preparado para competir desde el primer día.