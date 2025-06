Las explicaciones del Valencia al préstamo para financiar el Nou Mestalla

El Valencia CF anunció el pasado jueves la firma de un préstamo a través de Goldman Sachs por valor de 322 millones de euros para reestructurar la deuda y financiar las obras del Nou Mestalla. Cuatro días despues, la directora financiera de la entidad de Mestalla Inma Ibáñez ha explicado detalles del acuerdo y ha manifestado que "esta en la operación que nos va a dar el salto que necesitaba el Valencia". Lo ha hecho a través de una entrevista oficial que SUPER reproduce de forma íntegra. Estas son las esperadas y necesarias explicaciones del club:

Lay Hoon junto a Javier Solís e Inma Ibáñez / JM López

El anuncio acerca de la financiación para el Nou Mestalla es una gran noticia para el futuro económico del Valencia CF. ¿Qué supone este acuerdo? O, dicho de otra manera, ¿qué gana el Valencia CF con este acuerdo?

Muchas gracias, es un trabajo de todos. Supone desbloquear el tema definitivamente del Nou Mestalla y esto es muy importante para el Club. Ya veníamos tiempo diciéndolo, esta es la operación que nos va a dar ese salto que estábamos necesitando, que muchos otros clubes ya han dado y nosotros teníamos pendiente, así que contenta, y yo creo todos los valencianistas tenemos que estar muy contentos. Esto nos va a dotar de recursos suficientes para terminar un proyecto muy ilusionante no solo para los valencianistas, sino también para toda la ciudad.

¿En qué consiste exactamente el acuerdo?

Por explicarlo de forma sencilla, el acuerdo consiste en que todos los ingresos del nuevo estadio van a ir a una cuenta a nombre del Valencia CF, que será el titular. A principio de cada temporada el fondo de titulización cogerá todo el dinero necesario para el servicio de la deuda, que para tranquilidad de todos, ese servicio de la deuda se cubre de sobra con los ingresos que tenemos en el actual Camp de Mestalla, así que no hay problema en eso, y el resto de dinero vuelca totalmente al Valencia CF para que podamos utilizarlo en nuestras operaciones.

A nivel financiero de lo que se trata es de dos financiaciones separadas. Una, a muy largo plazo, a 28 años, con la que hemos pedido carencia de servicio de la deuda para que durante los años de construcción no estemos asfixiados. Y luego, por otra parte, un préstamo que es a 5 años y que realmente creo que no llegaremos a agotar porque ya arrancamos en enero las obras, cerramos ahora el proceso de financiación y lo siguiente es ponernos en marcha con la venta de los terrenos del actual Camp de Mestalla.

¿Cómo es el proceso de firma en una operación de estas características?

Esta operación se lleva trabajando yo diría más de dos años. Es un proceso largo, tienes que elegir con qué ‘partner’ vas y a partir de ahí analizan muy bien tu empresa, tu solvencia, todo tu ‘track record’ a lo largo de la vida, tu ciudad, tus aficionados… Se analiza todo. Nosotros culminamos en octubre pasado una refinanciación de la estructuración de la deuda que teníamos y previo a eso se habían hecho muchas cosas.

Intervienen empresas de rating que tienen que validar que lo que tú estás diciendo efectivamente es así para darle solvencia a todos los financiadores. Ese rating va a implicar mucho a qué tipos de interés te puedes financiar, con lo cual también es muy importante obtener buen rating. También ellos tienen que validar que los ingresos que tú dices que vas a obtener del nuevo estadio van a ser así, tal cual. En este proceso nosotros contactamos con Legends, muchos de nuestros aficionados han sido entrevistados y han participado de este proceso de estudio y consultoría por su parte y fruto de eso también se han modificado algunas de nuestras ideas de cómo explotar el estadio, qué cosas podíamos hacer… Y a partir de ahí inicias rondas con inversores.

Por supuesto, en paralelo tienes que cerrar tu proyecto, acomodarlo a lo que Legends te sugiere, y todo el proceso que todos conocéis de licencias, de aprobación del plan urbanístico… En paralelo se llevan muchísimas cosas. Ha sido público también que en enero fuimos a Miami a hacer una ronda con inversores para convencerlos de la calidad de nuestro proyecto, de la fiabilidad de nuestro Club y de todo el ‘backup’ que tenemos detrás con el accionista mayoritario también. Ha sido un proceso muy largo.

Luego, con respecto a la firma del contrato en concreto, quince días antes de firmar los contratos con los inversores cierras precio. A partir de ahí inicias contador, en quince días tienes que firmar los contratos, que son complejos y llevan meses. Una vez firmado, te das un plazo de un mes para que se haga el desembolso porque una vez has firmado tienes que pasar un proceso de Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todo este proceso está muy estudiado, muy supervisado, y tiene la garantía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y hasta que no tienes la aprobación, no puedes hacer el desembolso. En nuestro caso se aprobó incluso antes de lo que pensábamos, nos ha sobrado unos pocos días, así que no está nada mal. Ese es el proceso. Es muy largo y hay que llevarlo todo muy planificado.

¿Cómo valorarías las condiciones conseguidas frente al mercado?

Las condiciones las valoro muy positivamente. Es cierto que como todo el mundo nos vemos afectados por las circunstancias no solo del Valencia CF sino también de lo que es el mercado. Por ejemplo, cuando cerrábamos precios de esta operación surgió Trump con los aranceles y el mercado de repente se disparó. Todo afecta. Pero hemos conseguido a 28 años un interés de 5,82%, por debajo del 6%. Ese era mi objetivo y así ha sido. Y el préstamo es incluso inferior. Realmente, estoy bastante satisfecha, la verdad.

En la JGA se anunció que el VCF pediría un máximo de 325M€ y finalmente se han pedido 322M€. ¿Por qué se ha apurado tanto la cifra?

Cuando hacemos la Junta General de Accionistas, tenemos que salir con una aprobación que nos dé margen de maniobra. Durante todo este proceso largo, lo que se nos dijo es que teníamos que tener un nivel de contingencias para cubrir posibles incrementos, con lo cual eso ha consumido bastantes recursos también.

Todo esto, unido a que por ejemplo en este proceso nos han dicho ‘¿os podemos prefinanciar más intereses?’… Por mí fenomenal porque eso me aligera también la presión durante estos dos años de construcción. Si unes todo esto al coste de proyecto, que además del coste de construcción de FCC Construcción, son todas las cosas que influyen en la construcción pero que no hace FCC Construcción como por ejemplo los asientos, el césped, el pago del polideportivo del Ayuntamiento, los gastos de arquitectos o ingenieros o el pago de los intereses de los 65 millones de euros del bridge loan… Todo eso ha hecho que lleguemos a esa cifra.

¿Por qué ahora y por qué a través de Goldman Sachs? ¿Cómo se ha trabajado para alcanzar este acuerdo?

Ahora es cuando se han unido todos los puntos. Realmente es un proceso largo, ahora teníamos ya la licencia, el estudio de Legends, teníamos pasado el rating, habíamos iniciado las obras… Ahora se dan todas las circunstancias para poder cerrar.

¿Por qué Goldman Sachs? La banca tradicional es incapaz de llegar a más de 8-10 años como mucho, el fútbol es un sector que no es fácil tampoco. Tienes que recurrir a los números uno del mundo, que están acostumbrados, para ellos es fácil. Hablamos no solo de Goldman Sachs, hablamos de 9 inversores distintos que apoyan el proyecto, y eso para mí es muy importante, el riesgo está diluido.

A mí me llama mucho la atención el planteamiento de la banca americana con respecto a la banca tradicional. Aquí la banca tradicional lo que pediría es tener garantizados desde el día uno todos los ingresos para pagar este préstamo. La banca americana, no. Lo que quiere tener garantizado es lo que tú me tienes que pagar este año, y al año que viene ya te pediré lo que me tienes que pagar el año que viene, y al otro... Entonces, eso hace que puedan dar plazos de 28 años. Por eso es Goldman Sachs y además es el banco financiador número uno del mundo, nos hemos ido con el mejor, sin duda.

¿Cuáles son las garantías y cómo va a repagar este préstamo el Valencia CF?

Todos los ingresos del nuevo estadio irán a parar a una cuenta a nombre del Valencia CF, a partir de ahí el fondo de titulización lo que hará es cogerse todos los ingresos necesarios para atender el servicio de la deuda y, en último recurso, si las cosas fueran fatal, tendrían una hipoteca sobre el nuevo estadio.

Para que todo el mundo se quede tranquilo, lo que ocurre es que con los actuales ingresos que tenemos en el Camp de Mestalla cubriríamos de sobra el servicio de la deuda. Y hay que tener en cuenta que lo que esperamos es multiplicar por tres los ingresos en el Nou Mestalla. Prácticamente, lo que vamos a obtener va a multiplicar por cinco o por seis el servicio de la deuda.

Este acuerdo para completar la financiación del Nou Mestalla vuelve a poner de manifiesto la confianza y la credibilidad que inspira el Valencia CF en los mercados.

Sin duda alguna. Es cierto que los mercados han sabido valorar todo el esfuerzo que se ha hecho estos años. También es cierto que saben valorar Valencia como ciudad, nuestra afición y todo lo que hemos ido diciendo se ha ido cumpliendo. Dijimos que íbamos a arrancar en enero, y empezamos en enero. Nuestra historia demuestra que somos un club cumplidor, que siempre hemos atendido todas nuestras obligaciones, somos un Club muy serio, muy valorado en LALIGA y todo eso se ha puesto de manifiesto. Tengo que decir particularmente que Goldman Sachs nos ha felicitado, nos ha dicho que somos un equipo fantástico. Mucha seriedad en el proyecto, en el proyecto constructivo, con FCC Construcción…

Hay mucho trabajo en equipo detrás de esta gran operación.

Por supuesto. El Valencia CF es un equipo de fútbol y detrás de ese equipo de fútbol hay un gran equipo de personas también. Desde el primero hasta el último, todo el Comité Ejecutivo hemos estado a pleno con esto, había que demostrar que la construcción estaba bien, todo controlado, la parte comercial, la parte financiera… Todo tenía que ir a una y, por supuesto, teníamos que tener el respaldo de la dirección y del accionista mayoritario.

Creo que causamos muy buena impresión y así ha funcionado después en la colocación. Goldman Sachs nos dijo en un momento dado que fuéramos todos a Miami porque querían que tuviéramos una ronda con inversores, conocernos y que todos conocieran de viva voz nuestro proyecto. Fue descolgar el teléfono, Kiat acudió el primero, Layhoon, todo el equipo del Comité Ejecutivo… Y eso te demuestra también las personas que hay detrás. Es un trabajo en equipo, de mucho tiempo y esto acaba de empezar. No es solo conseguir la financiación. Es importante, pero nos quedan muchos pasos y estamos todos trabajando a tope y arremangándonos para llevar este proyecto a muy buen término.