Ferran Torres, sobre las renovaciones del Valencia CF: "A la gente de la casa hay que mantenerla"

Ferran Torres está de vuelta en casa con motivo de su campus de fútbol anual orientado a niños de entre 4 y 16 años. Se trata ya de la séptima edición que el canterano del Valencia acoge en Foios, el pueblo dónde se crió, a cientos de niños que durante una semana pueden disfrutar de una experiencia deportiva y educativa bajo la atenta mirada del actual futbolista del FC Barcelona.

Esta edición de 2025, que arrancó el lunes 30 de junio, se extenderá hasta el 4 de julio y este martes ha sido el primer día en el que Ferran Torres ha atendido a los medios de comunicación para hablar de su campus, pero también para pronunciarse acerca de su situación deportiva, la actualidad del FC Barcelona y también la del Valencia CF, equipo donde se formó como futbolista.

¿Recado de Ferran a Meriton?

El de Foios ha sido preguntado por la situación de jugadores como Javi Guerra, Cristhian Mosquera, Diego López o César Tárrega, cuyas renovaciones con el Valencia CF no parecen avanzar, y ha dejado una declaración que puede interpretarse como un recado a la dirección del Valencia: "Como jugador de la casa, soy partidario de que a la gente de la casa hay que mantenerla, que den éxitos a la afición. Ojalá haga el club su trabajo y hagan una buena temporada". Cabe recordar que Ferran Torres se marchó del Valencia rumbo al Manchester City en el año 2020 tras no llegar a un acuerdo para extender su contrato.

Ferran Torres en su campus / Francisco Calabuig

"Cada jugador es un mundo, no sé lo que está pasando con ellos porque prefiero mantenerme al margen, pero seguro que el Valencia va a intentar renovarles, va a intentar que estén contentos y que se queden en casa", añadió el valenciano.

También recalcó su deseo de que el Valencia vuelva a la lucha por los puestos europeos, algo que se ha convertido casi en una utopía con Peter Lim: "Me gustaría que peleara por Europa el Valencia, siempre lo he apoyado. El año pasado fue duro pero acabaron bien y ojalá este año empiecen como terminaron y puedan conseguir un gran puesto".

Sobre su campus, Ferran se mostró satisfecho con la labor que realizan con los más pequeños y le dio un valor añadido a la presente edición tras lo que sucedió el pasado mes de octubre con la dana: "poder hacerlos felices... al final ellos no son tan conscientes de l que pasó, pero hemos intentado distraerlos, que pasen un buen rato y disfruten del fútbol".

Ambicioso con el futuro

En la actualidad, Ferran Torres es jugador del FC Barcelona y viene de cuajar una temporada 2024/25 muy positiva para él tanto en lo colectivo como en lo individual. El de Foios se ha convertido en el jugador de banquillo más valioso para el ataque de Hansi Flick y sus goles han sido fundamentales para que el conjunto azulgrana levantara la Supercopa, Copa del Rey y LaLiga, además de llegar hasta semifinales de Champions.

Su gran actuación ha despertado su lado más ambicioso: "Yo me veo en el Barça, voy a quedarme, soy optimista, y voy a intentar ganarme el puesto de titular indiscutible en el Barça", aseguró ante los medios.

Sobre la próxima temporada, Ferran no quiere hablar de favoritismos aunque defenderán varios títulos: "Bueno, lo de favoritos es una palabra que no me gusta, cuando eres favorito todos quieren ir a por ti. Es verdad que este año, quitando la Champions, lo hemos ganado todo, pero cada año es un mundo diferente".