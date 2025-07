Corberán arranca en Paterna con la plantilla por hacer

El Valencia CF de Carlos Corberán arranca este jueves por la mañana la pretemporada 2025/26 con la única incorporación de Dani Raba. El exfutbolista del Leganés se presenta en el primer día de trabajo estival como única incorporación del mercado de verano. El de Cheste es optimista con la confección de la plantilla, pero la realidad es que el cántabro es la única cara nueva de una plantilla que todavía está por hacer ante la salida de los cedidos y los futbolistas que finalizaban contrato y la ausencia de fichajes. El equipo sigue necesitando refuerzos en todas las líneas (portería, defensa, centro del campo, bandas y delanteros) a la espera de la llegada del nuevo CEO de Fútbol Ron Gourlay. El técnico, mientras tanto, se pone manos a la obra en la Ciudad Deportiva de Paterna con un ojo en el césped y otro en los despachos. Queda un mes y medio para el debut oficial en LaLiga contra la Real Sociedad en Mestalla y todavía resta mucho trabajo por hacer en el mercado.

El Valencia volverá al trabajo Raba como único refuerzo. El otro movimiento que ha cerrado el club desde las reuniones de planificación de Singapur de finales de mayo es la renovación de Dimitri Foulquier. El de Guadalupe arranca como único lateral derecho específico de la plantilla ante la lesión de larga duración de Thierry Rendall. El portugués continúa su proceso de recuperación y se ejercitará al margen de sus compañeros. Tampoco estará Julen Agirrezabala. Corberán es positivo con la incorporación del portero del Athletic Club. Sin embargo, la operación no será tan rápida como hubiera deseado. A la espera de cerarr la opción de compra y recompra con el club rojiblanco, el entrenador arrancará la pretemporada sin su portero titular y con el vacío que deja la marcha de Giorgi Mamardashvili y Jaume Domènech. Hasta Stole Dimitrievski no estará. El portero macedonio tiene premiso porque finalizó la competición oficial más tarde por culpa de sus compromisos internacionales. Lo mismo pasa con los cuatro sub-21 de la selección española que disputaron el Europeo de la categoría este verano. Javi Guerra, Diego López, Cristhian Mosquera y César Tárrega se incoporarán el próximo 11 de julio.

Cristhian Mosquera, saludando en Mestalla / Instagram

El técnico tendrá que echar mano de la cantera para completar los entrenamientos. Está previsto que algunos canteranos se incorporen para las pruebas médicas y otros directamente el día 7 para el primer entrenamiento colectivo. De momento, la lista inicial de canteranos es la formada por Vicente Abril, Raúl Jiménez, Alejandro Panach, Pablo López, Andrés Caro, David Otorbi, Lucas Núñez, Alex Cerdá y Álex Gurendal. De todas formas, Corberán ha pedido al club que el filial arranque el mismo día para poder disponer de los canteranos que necesite en función de las circunstancias diarias.

Por grupos

El Valencia echa a rodar por grupos este jueves, viernes y sábado, 3-4-5 de julio, con las correspondientes pruebas médicas y de esfuerzo en IMED Hospitales y en las instalaciones de Paterna. El plan es combinar las pruebas con entrenamientos de campo. El lunes 7 será la primera sesión colectiva. A partir de ahí, espera una pretemporada con cinco amistosos, mucho trabajo táctico y un mini-stage en Girona. El equipo se estrena el 19 de julio a las 19:00 horas en Paterna contra el CD Castellón. El segundo partido será el 23 de julio también a las 19:00h en Paterna frente al CD Leganés de Raba. El tercer amistoso está previsto para el 29 de julio a las 20:30 horas en el Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona ante el Olympique de Marsella de la Ligue 1 en la ‘AirCup’. Ante al Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga se jugará el 2 de agosto a las 20:30 horas en el Borussia Park para celebrar el 125 aniversario del conjunto alemán. El único rival por confirmar es el del Trofeo Naranja del 9 de agosto en Mestalla como ensayo general para el Valencia-Real Sociedad.

Con cedidos como Cömert

Los cedidos también entran es escena esta semana: Cristian Rivero, Cenk Özkacar, Eray Cömert, Germán Valera (hecho por el Elche), Hugo González (cerca del Celta) y Alberto Marí. Precisamente, Cömert regresó ayer a Valencia de sus vacaciones, tras un año de cesión en el Valladolid, donde coincidió con Özkacar. El suizo respondió a las pertinentes preguntas sobre su futuro, con recado incluido a Rubén Baraja: «No sé si voy a seguir», comenzó diciendo el internacional por la ‘Nati’. «Tenemos una nueva opción, un nuevo cuerpo técnico. Los dos últimos dos años he salido del Valencia cedido, creo que todos sabemos la razón, pero ahora con el nuevo cuerpo técnico hay una nueva oportunidad para mí y veremos la semana que viene», añadió el zaguero, dejando caer que no contaba para el Pipo, y que ahora tiene la oportunidad de convencer a Corberán de que tiene hueco en la plantilla. Un técnico de Cheste, con el que reconoce que todavía no ha hablado, y desconoce los planes que tiene el club con él, aunque es optimista con la opción de seguir en Mestalla. «En el fútbol todo es posible. También depende de mí, de cómo voy a rendir. Yo confío mucho en mí. A mí me gustaría quedarme, claro. Es mi vida. Es mi primer equipo fuera de Suiza y me alegro mucho de estar en Valencia. Me quiero quedar».