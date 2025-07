El Valencia CF desbloquea la operación de Julen Agirrezabala

Por fin, el Valencia CF ha desbloqueado la eterna operación de Julen Agirrezabala. Ayer los dos clubes alcanzaron un principio de acuerdo, que será oficial en cuestión de horas, una vez que lo acordado de manera verbal acabe de trasladarse por escritos a los contratos, y estos se firmen por todas las partes en liza. El portero deseado por Carlos Corberán llegará en breve a la ciudad del Túria en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2026 y se pondrán a las órdenes del entrenador en la Ciutat Esportiva de Paterna antes de que termine esta semana.

Con unos días de retraso, porque el objetivo original pasaba porque Julen arrancara la pretemporada con el Valencia y no con el Athletic, el portero de 24 años podrá dedicar la preparación del nuevo curso 2025/26 al reto de hacerse con la portería de Mestalla tras cuatro campañas a la sombra del internacional español Unai Simón. Este miércoles, 9 de julio, con el ‘OK’ definitivo entre clubes pendiente de cerrar los últimos flecos, Julen no tuvo más remedio que presentarse en Lezama en el primer día de pretemporada del Athletic. Tocaba pruebas médicas y físicas, aunque el guardameta no participó con el grupo de futbolistas que se dejó ver trabajando sobre el césped de la ciudad deportiva de los leones.

Mientras el futbolista estaba en Lezama, los contactos entre las partes y el representante, Juan Ugarte, no cesaron en la búsqueda de cerrar un asunto que se ha eternizado durante más de mes y medio. Las diferencias económicas en las cantidades de la cesión y las opciones de compra y recompra -finalmente esta desaparece- han sido en todo este tiempo los principales focos de desacuerdo entre ambas entidades.

Como ha ido informando SUPER desde junio, antes de dar rienda suelta al préstamo de Julen, el Athletic quería que su entrenador tuviese claro el panorama que le esperaba en la portería en un año de Champions. Los leones deben rascarse el bolsillo para recuperar a Álex Padilla, que estaba cedido en Pumas hasta junio de 2026, y desde el inicio han pretendido que sea el Valencia quien corra con esta contingencia con una cifra superior al medio millón de euros. Una cantidad, incluso, bastante por encima de los 300 000 euros de la cláusula de rescate de Padilla.

Aparte de esta suma, en torno a 600 000 euros, que asumirá el Valencia como pago por la cesión, el otro gran caballo de batalla han sido las opciones de compra y recompra. A la postre, el Athletic no tendrá por contrato la oportunidad de comprarlo a un precio establecido a partir de junio de 2026. Sin embargo, como contrapartida, ha logrado que, entre lo que ingresará ya solo por el préstamo y los más de 12 millones de euros fijados en la opción de compra para dentro de un año, el valor de Agirrezabala se acerque más a su estimación de 15 millones que a la opción de compra, inferior a diez, por la que peleaban los de Mestalla.

La principal baza del Valencia en la negociación ha consistido en el «sí» que el meta de Errenteria le dio hace más de un mes al técnico, Carlos Corberán. En definitiva, la ambición del joven meta de conquistar los minutos y la confianza que no ha podido tener en la Catedral al lado de Unai Simón, a pesar de que en la pasada campaña la lesión del portero de la Selección le permitió agregar 14 partidos en la Liga a los 13 de los que dispuso como titular del equipo vasco en la UEFA Europa League, competición en la que rozó la final.

Las partes se han acercado cada vez más con el paso de las semanas, hasta el punto de que este martes, desde el Valencia se esperaba que el anuncio oficial del fichaje sea cuestión de poco tiempo.