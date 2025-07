Agirrezabala: «Es un orgullo vestir la camiseta del Valencia»

Caso cerrado... o culebrón terminado. Ayer viernes Julen Agirrezabala se convirtió en jugador del Valencia CF en calidad de cedido por el Athletic Club para la temporada 2025/26. El portero de 24 años llegó pasada la media noche del jueves al viernes a València por carretera desde Bilbao y ayer pasó la revisión médica antes de que se oficializase el fichaje en la mañana de ayer. Por fin, Carlos Corberán, entrenador blanquinegro, dispone del recambio que deseaba para Giorgi Mamardashvili, al menos, entre los meses de agosto y junio.

Por entonces, cuando concluya el préstamo de un año, los de Mestalla dispondrán de una opción de compra de alrededor de 12 millones. En función del año que cuaje el guardameta de Errenteria (Gipuzkoa), el Valencia tendrá la posibilidad de hacerse con el control del portero.

Primeras declaraciones

En declaraciones a los medios oficiales del Valencia CF, Julen Agirrezabala declaró: «Estoy muy contento. Me habría gustado estar desde el primer día, pero estoy contento de estar aquí, de toda la confianza que me han transmitido, tanto el cuerpo técnico como el club y con muchas ganas de empezar junto a mis compañeros».

«Que un club histórico -resaltó el portero vasco- como el Valencia CF se interese por tu persona, por hacerse con tus servicios, difícilmente se le puede decir que no a esa propuesta. La confianza del entrenador, cuerpo técnico y de todo el esfuerzo que ha hecho el club para que esté aquí, son factores muy importantes».

En cuanto a aceptar la oferta del club valenciano, matizó: «No tuve ninguna duda de que este era el lugar para seguir creciendo. Es un orgullo increíble poder vestir la camiseta del Valencia CF. Desde que te crías en el mundo del fútbol siempre es uno de los equipos que miras como histórico por todo lo que conlleva su historia. Poder ser uno más en esa lista de porteros vascos es muy gratificante». Conforme a la base del acuerdo al que los clubes habían llegado el miércoles, el Athletic no contará con una opción de recompra, aunque sí un porcentaje sobre una futura venta en el supuesto de que el siguiente destino de Agirrezabala no fuese San Mamés. Julen Agirrezabala llega al Valencia con unos días de retraso con respecto al objetivo marcado de que comenzase la pretemporada en Paterna y no en Lezama.

Algo que, sin embargo, importa a Corberán que podrá disponer de él prácticamente desde los inicios de la preparación del curso 25/26. Curiosamente, el vasco coincidirá en los primeros días con el regreso de Stole Dimitrievski.

A sus 24 años, Julen Agirrezabala ha dado muestras de su fiabilidad y de su gran potencial con actuaciones decisivas como la que ayudó al Athletic Club a proclamarse campeón de la Copa del Rey en 2024 y que, desde su debut en la élite en 2021, lo han posicionado como uno de los guardametas con mayor proyección de nuestro país.

El nuevo jugador del Valencia CF disputó la pasada temporada 29 partidos de LaLiga, Europa League y Copa del Rey, tiene experiencia, ambición por crecer de la mano del Club y destaca por su valentía y dominio del juego aéreo.