El contrato de Agirrezabla deja fuera de la ecuación a Dimitrievski

Sin duda, uno de los culebrones del verano es la continuidad de Stole Dimitrievski en el Valencia CF, cuyo futuro está en el aire. Después de una larga negociación con el Athletic Club para conseguir la cesión con opción de compra no obligatoria de Julen Agirrezabala, Carlos Corberán ya tiene a su anhelado guardián de la portería para la próxima temporada. Tras la salida confirmada de Georgi Mamardashvili rumbo a Liverpool, el técnico de Cheste ya advirtió que no contaba con el guardameta macedonio como titular, y, por tanto, lo vuelve a dejar fuera de la ecuación en sus prioridades para la nueva campaña 2025-2026. A esta situación, se le suma la llegada de Julen, que acrecienta aún más su incomodidad, y deja abierto su futuro, con una posibilidad real de abandonar el club.

Por su parte, a sus 31 años, y con una dilatada experiencia en LaLiga, Dimitriesvki no entiende la falta de oportunidades en el equipo. Con la salida del portero georgiano, se le abría un horizonte esperanzador para ser el número uno en la portería, pero con la llegada de Julen se ha ratificado la desconfianza del míster en sus opciones como titular. El macedonio no quiere volver a ser la segunda opción o portero suplente en la portería del conjunto valencianista, por ello, su salida parece inminente. El jugador tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026, es decir, el año que viene se marcharía gratis. Según Tranfermarket, actualmente tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros. Cierto es, que Dimitriesvki, ha demostrado ser un portero de garantías en sus más de 130 partidos en Primera División con el Rayo Vallecano. Además, de su seguridad bajo palos y experiencia en la competición, cuenta con esa capacidad de liderazgo necesaria en este Valencia CF.

Desde su llegada a Mestalla el 12 de junio de 2024, el guardameta macedonio ha sido un espejismo durante la temporada: con tan solo nueve partidos jugados (cuatro en LaLiga y cinco en Copa del Rey). Números insuficientes para un portero de su calado. No obstante, la presencia indiscutible de Mamardashvili, y la desconfianza de Corberán a su llegada al Valencia (con quien no ha jugado ni un minuto), han minimizado sus oportunidades de juego. Sus únicos encuentros como titular en competición liguera fueron en la jornada 12 ante el Real Madrid (1-2), jornada 13 contra el Espanyol (1-1), jornada 17 frente al Valladolid (1-0), y jornada 18 ante el Sevilla (1-1), todos ellos sin victoria para el equipo blanquinegro.

Stole Dimitrievski, en un entrenamiento de pretemporada con el Valencia CF / Valencia CF

Una claúsula de penalización que "castiga" a Dimitrievski

Las negociaciones entre el Valencia CF y el Athletic Club por Julen Agirrezabala fueron difíciles desde el inicio, con muchas condiciones de seguridad por parte del club vasco. Tanto es así que la operación se cerró con un contrato que guarda tres detalles relevantes: una cesión con compensación económica que asciende con una serie de cuantías variables, una opción de compra no obligatoria de unos 10 millones de euros, y una cláusula de penalización por no participación. Este último matiz es clave dentro del acuerdo, dado que el Athletic quiere asegurarse de que el portero de 24 años continúa con su progresión prometedora, juega los máximos partidos posibles, y se consolida como el portero titular del conjunto valencianista en la campaña 2025-2026. Si no se cumplen esas condiciones, el equipo rojiblanco podría romper la cesión antes de lo previsto. Nuevamente, esto supone un golpe mortal en la continuidad de Dimitrievski, que se vería sin opciones reales de ser titular en la portería del Valencia CF. En consecuencia, su futuro permanece incierto, y su salida parece segura ante la ausencia de minutos.