Sadiq, "desesperado" por salir de la Real

El Valencia CF, al menos por el momento, le ha perdido la pista a Umar Sadiq. Es uno de esos futbolistas por lo que habría que esperar a la recta final del mercado cuando el mes de agosto esté expirando. Autor de seis goles en 19 partidos oficiales (Liga y Copa) con la camiseta blanquinegra, el delantero nigeriano dejó un buen sabor de boca entre los aficionados, a pesar de que el club decidió no ejercer la opción de compra, próxima a los diez millones, con la que había sido cedido por la Real Sociedad en el mes de enero.

Este lunes, Umar Sadiq debe unirse al trabajo de pretemporada con la entidad donostiarra, dueña de sus derechos federativos y económicos hasta el 30 de junio de 2028. El futbolista, de modo similar a lo hecho por Enzo Barrenechea, ha mostrado en más de una ocasión los colores del Valencia durante las vacaciones de verano. No obstante, en las condiciones de mercado que establece hoy la Real, los de Mestalla no están dispuestos a pujar por Sadiq.

De hecho, Ron Gourlay ha estado trabajado el mercado de delanteros y extremos, especialmente, bajo la fórmula de la cesión de un futbolista cuyo perfil sea ganar los minutos y la confianza que no haya tenido en la pasada campaña.

Según las informaciones que proceden del entorno de la Real Sociedad, el nigeriano de 28 años no entra en los planes de la dirección deportiva ‘txuri-urdin’. En unas horas comenzará el trabajo a las órdenes del nuevo técnico del primer equipo realista, Sergio Francisco, aunque lo hará con la rémora de saber que no cuenta salvo un inesperado giro de guion. Los donostiarras buscan jugadores de ataque, aunque sin excesiva prisa, tal y como ha declarado su presidente en fechas recientes.

«Son dos buenos jugadores que no han tenido suerte en la Real. Sadiq marcó seis goles con el Valencia en la segunda vuelta entre LaLiga y Copa. Tenemos que estar tranquilos. Carlos (Fernández) ya se ha incorporado, y Sadiq lo hará el lunes. Ya veremos cómo reforzamos la parte de adelante, si lo hacemos finalmente, pero no sentimos una presión porque salga uno o los dos», dijo Jokin Aperribay a inicios de semana, al ser preguntado por la situación no solo de Sadiq sino también de Carlos Fernández. Palabras lógicas de valoración del producto propio.

La Real fichó a Umar Sadiq en 2022 procedente de la UD Almería por 20 millones de euros. Hoy, el delantero se ha devaluado en comparación con el que llegó a San Sebastián hace tres años, sin bien, su paso por el Valencia le ha servido para volver al escaparate del mercado levantando, ciertamente, el vuelo. Los donostiarras piden de partida alrededor de 9-10 millones por el jugador, aunque la cantidad podría ir abaratándose conforme avancen las semanas. La cesión sería la última de las opciones contempladas, y, en ese caso, la preferencia pasaría porque fuese con compra obligatoria dentro de un año.

El periódico nigeriano Complete Sports informa que Sadiq «está desesperado» por irse de la Real y emprender una nueva etapa. Incluso, añade que el delantero es sabedor que no entra en los planes del equipo vasco. Además, la misma fuente reporta el interés de tres equipos en él, entre los que no se nombra al Valencia: El Elche en la Liga y los turcos de Besiktas y el Samsunspor.