Mestalla siempre está presente: más de 40.000 almas renuevan su pacto con el Valencia CF

Podrán pasar los años, cambiar las dinámicas, los jugadores, los entrenadores, pero hay un estamento crucial y simbólico que nunca falla: Mestalla. A pesar de la mala gestión económica y deportiva de la directiva, de una coyuntura desfavorable y de vivir una de las peores épocas del club, la afición valencianista ha vuelto a responder masivamente a la llamada de su equipo. Ha reencendido una llama de pasión, ilusión y apoyo incondicional, cuyo compromiso no solo permanece intacto, sino que se agranda con los años. El Valencia CF ha vuelto a superar los 40.000 abonados para la temporada 2025-2026, y ha agotado todas las localidades disponibles para este año. La importancia de su afición para el equipo blanquinegro es máxima, un pilar omnipresente, que nunca defrauda y que siempre está a la altura de las expectativas de este club centenario.

Sin duda, la comunión Mestalla-equipo es clave para construir una fortaleza inquebrantable, y que es capaz de llevar en volandas a sus jugadores en los momentos más difíciles, especialmente con el precedente tan delicado de esta última década. Una muestra más de que, cuando las cosas van mal, ahí es cuando más aprietan, provocando el estallido de un rugido ensordecedor y reivindicativo que sienten todos los miembros del club: el equipo, el entrenador y hasta los mandatarios del club. El jugador número doce blanquinegro en su máxima expresión.

40.479 almas rugirán por este escudo una vez más

Uno de los objetivos del Valencia CF para esta temporada era llegar a la cifra de 40.000 abonados. No solo se ha conseguido, sino que se ha superado otra vez. Concretamente, 40.479 almas rugirán por este escudo un año más, con la esperanza de ver a un equipo sólido y competitivo que no sufra en demasía como ocurrió en la primera vuelta de la temporada pasada. Para ello, Carlos Corberán parece haber dado con la tecla que solo tiene un camino: el trabajo, la intensidad y la unión del equipo. Todo ello, combinado con la calidad de los jugadores, es fundamental para evitar situaciones catastróficas, entre ellas las del año pasado: merodear por la zona baja de la tabla y estar en los puestos de descenso. No obstante, al equipo le urge reforzarse con incorporaciones de nivel en varias de sus líneas descubiertas. La plantilla ha perdido nivel y competitividad ante la multitud de bajas y la falta de fichajes.

La afición valencianista animando a su equipo en Mestalla / Valencia CF

La campaña, al detalle

El conjunto valencianista partía de base con 37.007 abonados en la 24-25, y en cuanto a su renovación, 36.382 valencianistas mantuvieron su abono, es decir, un 98,3 % del total. El Valencia, después de dos años sin aceptar nuevas altas, abrió la venta libre de abonos tras acabar el periodo de renovación preferente para los aficionados que tuvieron el pase en la campaña 2024-2025. Además, se ofreció la posibilidad de un cambio de localidad para todos ellos. Durante ese proceso hubo 1.629 variaciones.

El martes 15 de julio, se inició la primera fase de nuevas altas, con un plazo exclusivo para los socios con más antigüedad, y ese mismo día hubo 487 altas. Posteriormente, el miércoles 16 de julio, empezó el segundo plazo de altas, esta vez abierto para todos los socios valencianistas, y aunque surgieron incidencias técnicas debido a la alta demanda, el proceso se fue acelerando hasta que los aficionados pudieron realizar su inscripción, completando los 3.610 huecos disponibles. Esto implica el agotamiento íntegro de todos los abonos para la temporada 2025-2026 tras alcanzar otra cifra histórica para el club. Y sí, Mestalla no solo apareció de nuevo, sino que volvió a cumplir con creces las expectativas de la entidad. Ahora falta por saber si este respaldo absoluto se corresponderá con un equipo con mentalidad ganadora y con la ilusión de revertir de una vez por todas esta situación agónica para todos.