OFICIAL: Umar Sadiq, descartado por la Real Sociedad

La Real Sociedad ha dado a conocer a través de sus redes sociales la lista de convocados para la gira de pretemporada en Japón. La principal novedad es la ausencia de Umar Sadiq, exjugador del Valencia CF, quien no formará parte del viaje a Asia. Esta decisión indica que el delantero de 28 años no entra en los planes del técnico Sergio Francisco, lo que acerca aún más su salida del conjunto txuri-urdin. Además, en el amistoso que disputó la Real Sociedad el pasado viernes, el exdelantero valencianista no estuvo convocado para medirse al Pau FC francés.

Aunque su incorporación es inviable en este momento del mercado, el club mantiene el interés y está pendiente de cualquier movimiento que pueda facilitar su llegada en el futuro. Para que el equipo valenciano pueda hacerse con sus servicios tendrá que esperar hasta finales del mercado veraniego para que la operación sea más económica para el Valencia CF. El delantero nigeriano llegó cedido al conjunto valenciano en el pasado mercado invernal. Durante su estancia en Mestalla el jugador ha jugado un total de 19 partidos anotando seis goles.

La Real Sociedad no quiere a Sadiq

El delantero nigeriano llegó en 2022 procedente del Almería a cambio de 20 millones de euros, no ha logrado consolidarse en el conjunto donostiarra y su futuro parece cada vez más lejos de San Sebastián. A sus 28 años, su nombre ya no figura en los planes de la dirección deportiva, que trabaja en encontrarle una salida. El equipo donostiarra pedirá alrededor de 9 millones de euros para recuperar parte de la inversión que realizó en el mercado de 2022.

Umar Sadiq, celebrando un gol / SD

Pese a que su rendimiento en la Real ha estado por debajo de las expectativas, su reciente cesión al Valencia CF le ha permitido recuperar algo de protagonismo. El atacante ha vuelto a llamar la atención de varios clubes y se mantiene en el radar del mercado. Aunque su valor actual es inferior al que tuvo cuando firmó por los txuri-urdin, su paso por Mestalla ha servido para captar la atención de varios clubes.