Un Valencia por hacer: el equipo necesita 7 fichajes mínimo

La derrota en el primer amistoso contra el Castellón ha puesto de manifiesto, una vez más, la urgencia de reforzar la plantilla en el mercado. El debut oficial en LaLiga contra la Real Sociedad se encuentra cada vez está más cerca (16 de agosto) y Carlos Corberán necesita fichajes para afrontar con garantías la temporada. Según ha podido saber SUPER, el técnico de Cheste necesita hasta 7 refuerzos mínimo. El tiempo pasa y la exigencia del campeonato obliga a acometer operaciones que eleven el nivel de la plantilla

Tal y como ha podido saber este periódico, el técnico de Cheste necesita 2 delanteros. Las salidas de Umar Sadiq, retornado a una Real Sociedad que no cuenta con él, y de Rafa Mir no han sido cubiertas por el club. El equipo también necesita dos mediocentros. Uno por el adiós de Enzo Barrenechea (fichado por el Benfica) y otro por el descarte técnico de Hugo Guillamón. El de l'Eliana no cuenta en los planes del entrenador y se necesita un sustituto.

Corberán también espera un extremo. Sergio Canós no cuenta e Iván Jaime (jugó en izquierda) finalizó su cesión. El Valencia como mínimo debe incorporar un jugador específico de banda a la espera de resolver la situación de Fran Pérez (a quien le queda un año de contrato y jugó poco la pasada campaña con el de Cheste).

Uno o dos centrales, en función de la situación de Cömert

También hay necesidad en el centro de la defensa. Con Cristhian Mosquera (Arsenal) y Yarek Gasiorowski (PSV) traspasados y Cenk Özkacar apartado por decisión del técnico, hay que añadir como mínimo un central siempre y cuando se valore a Eray Cömert como suficiente para ocupar el rol de central.

Y ojo que Corberán también requiere un lateral derecho más. Si Dimitri Foulquier no rinde como la temporada pasada o sufre un contratiempo, el entrenador no tiene alternativas hasta la recuperación de Thierry Rendall, quien después de su operación y recaída sigue siendo una incógnita. Cuando la temporada pasada no estuvo Foulquier, el técnico puso a Mosquera como lateral cuando jugó con 4 defensas o a Max Aarons cuando jugó con línea de 5.

De esta forma, a falta de menos de un mes para iniciar la temporada, el club necesita siete jugadores para tener la plantilla lo más parecida a la de la temporada pasada en cantidad. Luego faltará ver el nivel para evaluar la capacidad competitiva. A fichar.