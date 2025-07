Abdel Abqar, el central de garantías a coste cero que busca el Valencia CF

El Valencia CF continúa con su particular casting en busca de centrales para reforzar la zona defensiva tras las bajas confirmadas de Yarek y Mosquera, dos de sus canteranos más prometedores. La plantilla corta, la falta de fichajes de nivel y las múltiples salidas han vuelto a encender las alarmas en Mestalla. A esta desidia en el mercado, se le suma la negativa de la directiva a invertir una cantidad decente de dinero en reforzar la plantilla en todas sus líneas y en construir un equipo resistente y competitivo. La mala gestión deportiva y financiera del club, y las múltiples promesas vacías recurrentes de cada año, acrecientan el enfado permanente que viven los valencianistas, cansados de sufrir lo de siempre, por los de siempre, siendo ellos los únicos que nunca fallan. Actualmente, Carlos Corberán únicamente dispone en sus filas de cuatro centrales: Mouctar Diakhaby (necesita recuperar ritmo y forma), César Tárrega (pendiente de renovar su contrato y pretendido por varios clubes), y los dos que regresan de cesión, Eray Comert y Cenk Ozkacar, cuya continuidad está en el aire ante el escepticismo que existe en torno a sus rendimientos.

En efecto, la delicada situación, evidencia la necesidad urgente de reforzar la zaga con defensas polivalentes, de garantías y con la experiencia necesaria para afrontar la aguerrida Primera División. Dotar de solidez y calidad a la defensa (imperfecta de ello), es una de las claves para dar estabilidad y consistencia al equipo. Además, con los dos últimos traspasos (Yarek: 9,8 M€ / Mosquera: 15 M€+ 5 en variables), el Valencia ha recaudado aproximadamente unos 30 millones de euros. Aunque la crisis institucional existente exija requerir de inmediato ese dinero, deberán fortalecer y abastecer de buenos jugadores y de profundidad a la plantilla, o de lo contrario, pasará lo de siempre: un equipo sin alma y sin capacidad competitiva. Y cada año, la situación empeora, hasta que llegue el día en que los daños sean irreversibles para el club.

Asimismo, la marcha de Georgi Mamardashvili al Liverpool, principal valuarte y salvador del equipo una y mil veces, desprotege aún más el equilibrio portería-defensa. Por ello, el Valencia está buscando en el mercado un central que cumpla con dos requisitos principales: fiabilidad defensiva y a bajo coste. Ante ello, y teniendo en cuenta las posibilidades existentes en el mercado, Abdel Abqar sería una opción interesante y segura para los del Corberán. Tras anunciar su no renovación de contrato y desvincularse oficialmente del Deportivo Alavés después de seis temporadas, se abre la veda del central marroquí, pretendido por varios clubes españoles. Su fichaje, a coste cero, atrae y mucho en Mestalla, donde estudian la posibilidad de hacerse con el jugador. El único inconveniente sería el salario alto que exige el jugador en Primera, una traba difícil de asumir en estos momentos para la entidad blanquinegra. A pesar de ser Copete, uno de los objetivos del Valencia, el elevado precio que exige el Mallorca complica su incorporación al conjunto valencianista. Actualmente, el internacional marroquí mantiene su caché en alza, que, según Transfermarket, tiene un valor de mercado de 7,5 millones de euros.

Abdel Abqar, del Deportivo Alavés, trata de frenar el avance de Carlos Neva en un partido contra el Granada / EFE

Completo: guerrillero, fortaleza física y experiencia en LaLiga

Por su parte, Abdel Abqar cumple con creces con el perfil de defensa central que busca Carlos Corberán: guerrillero, seguridad y contundencia, pero sobre todo, con un bagaje consolidado en sus más de 50 partidos en Primera División. En sus cuatro temporadas en el Alavés, ha disputado 97 encuentros, en los que ha sumado un gol y una asistencia. Además, ha sido tres veces internacional absoluto con Marruecos. En sus dos útimos años en el Glorioso, a las órdenes de Luis García Plaza (2022-23/2023-24), el marroquí ha sido indiscutible y uno de los líderes en la defensa babazorra. Esta temporada, más convulsa en Vitoria, ha continuado con ese protagonismo en la zaga, aunque durante un partido liguero el 13 de abril ante el Real Madrid, sufrió una lesión complicada: una rotura muscular en los isquiotibiales, que lo alejó definitivamente de los terrenos de juego por el resto de la temporada. Un golpe difícil de digerir para el equipo babazorro, y más considerando su importancia en plena lucha por salvar la categoría.

El central de 26 años destaca por su fortaleza física: fuerte en los duelos (aéreos y terrenales) e intenso en la recuperación, y por sus aptitudes defensivas. La seguridad e intensidad son dos cualidades inherentes al marroquí, que en algunas ocasiones peca de una agresividad desmedida, lo que le lleva a cargarse en demasía de tarjetas amarillas. Esta temporada 2024-2025, ha sido amonestado en 13 ocasiones, aunque ninguna con expulsión directa. Asimismo, y a pesar de su 1,88 m de altura, el zaguero se caracteriza por su velocidad punta y su capacidad de reacción rápida al espacio. Sin embargo, en el juego del ex del Alavés, no predomina la pulcritud en salida de balón, aunque su atrevimiento le lleva a presionar y defender en zona alta. El tiempo dirá si Abdel Abqar es el hombre adecuado para apuntalar la defensa del Valencia, que cuenta con un currículum vitae completo y cotizado entre varios clubes españoles. Una oportunidad de mercado gratis, sin coste, que el conjunto valencianista no debería desaprovechar, tanto por su atractivo futbolístico como económico.