El Valencia sigue espeso y se queda a cero ante el Leganés

El Valencia era consciente de que la imagen que dejó en el primer partido amistoso ante el Castellón no fue ni mucho menos buena y salió desde el primer minuto con otra cara, dominando el partido con balón y tratando de combinar rápido para llegar al área contraria. El canterano Pablo López, que partía desde el costado izquierdo pero siempre acababa por el centro, fue de lo más destacado del tramo inicial, pidiendo el balón sin miedo y atreviéndose en cada acción. Sin embargo, no tardaron en volver los fantasmas del primer partido en el Antonio Puchades y el conjunto de Carlos Corberán no fue capaz de darle continuidad a su presión inicial durante mucho tiempo. De hecho, la primera ocasión clara llegó en la portería de Julen Agirrezabala, que solo pudo acompañar con la mirada un remate totalmente liberado de Miguel de la Fuente que se marchó desviado.

Pasaban los minutos y el ritmo decrecía. El partido era cada vez más plano y la afición, en busca de emociones, se arrancó con cánticos de protesta en contra de la gestión de Peter Lim, como ya sucedió ante el Castellón y como ocurre cada partido en Mestalla. Javier Solís, presente en la grada junto a Ron Gourlay, también escuchó de cerca críticas hacia él.

La primera mitad encaraba su recta final y el Valencia volvió a desperezarse y, aunque no con demasiado peligro, volvió a tantear la portería de Juan Soriano. Fue la banda derecha la fuente de ocasiones para los de Corberán, con un Rioja de menos a más que, aunque tarde, aconteció en el partido. El primer acercamiento llegó desde sus botas tras una buena acción individual que murió en un centro que se estrelló en la defensa pepinera. Mismo resultado obtuvo Rubén Iranzo en una de sus pocas internadas en área contratia apenas un minuto más tarde. Tras el 'cooling break', necesario a pesar de que no fue una tarde-noche precisamente calurosa en Paterna, el Valencia continuó explotando la vía del costado derecho encontrando la mejor posición de remate de la primera parte. SC Tenés, que se cambió de banda, completó una buena acción individual, la única de los primeros cuarenta y cinco minutos, y dejó en buena posición a André Almeida, pero el luso envió el balón a algún pueblo colindante de Paterna.

El Valencia CF se prepara para recibir al Leganés en su segundo partido de pretemporada / Germán Caballero

Segunda parte, de más a menos

Tras el descanso, Corberán cambió el equipo casi en su totalidad, dando entrada a Gayà, Diakhaby, Javi Guerra, Dani Raba, Diego López y Fran Pérez, entre otros. El Valencia 2.0 también salió dominador, y en los primeros 10 minutos generó dos ocasiones muy peligrosas de gol. La primera llegó tras un gran pase filtrado de Diego López, que dejó en posición de remate a Fran Pérez, pero el canterano se entretuvo demasiado y estrelló su remate contra la defensa del Lega. Un minuto más tarde, Otorbi se generó un buen espacio por banda derecha y puso un centro al segundo palo que esperaba Diego López, pero el remate del guajín tampoco terminó en gol. Mejores sensaciones pero sin acierto. Cumplida la hora de juego, Agirrezabala dejó su sitio a Rivero, elegido por delante de Dimitrievski.

En la segunda mitad, el cooling break no tuvo el mismo efecto que en la primera y el Valencia no mejoró, de hecho todo lo contrario. El tramo final volvió a ser plano, sin ocasiones de gol ni un dominio claro por parte de los de Carlos Corberán.

El partido, aunque dejó mejor imagen que el debut ante el Castellón, volvió a mostrar a un Valencia con más dudas que certezas, además de una alarmante falta de gol. En 180 minutos de pretemporada el equipo solo ha anotado una diana y ha sido desde el punto de penalti. El paso de los partidos sigue dejando en evidencia la urgencia en que lleguen fichajes, y no pocos precisamente.