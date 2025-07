Copete ya está en València: "Seguro que va a ser un gran año"

José Copete ya está en la capital del Turia para firmar el contrato que le convertirá en nuevo futbolista del Valencia. El central del Mallorca, después de que el cuadro valencianista y el conjunto bermellón cerrasen un acuerdo adelantado, viajó a su nueva ciudad en avión y aterrizó en Manises alrededor de las 23:55, dispuesto a pasar las pertinentes pruebas médicas y a ponerse a las órdenes de Carlos Corberán, principal valedor de la incorporación ante su deseo de fichar a un central de perfil zurdo.

Ilusionado con su nueva etapa con el Valencia, Copete transmitió a su llegada a Manises que está “muy contento e ilusionado, con muchas ganas”. A su vez, espera que su aventura en el conjunto valencianista sea positiva: “El Valencia me ilusionaba. Seguro que va a ser un gran año”. Sobre Carlos Corberán, el central aseguró que “sí he hablado con el míster”. Está listo para unirse a la plantilla y elevar el nivel de una zaga defensiva formada, a priori, por César Tárrega, Mouctar Diakhaby y Eray Cömert, mientras que a Cenk se le busca salida después de que el club le transmitiese que no cuenta con sus servicios la próxima temporada.

Copete también destacó a su llegada que habló con Toni Lato mientras Valencia y Mallorca cerraban el acuerdo: "Con Lato tengo muy buena relación y me ha hablado maravillas de València"

Corberán quiere más

La llegada de Copete no debería liberar a la dirección deportiva de buscar otro central, y es que Corberán no se conforma con lo que tiene... porque es insuficiente. irmado Copete, al entrenador le gustaría que Eray Cömert saliera y llegase otro central en su lugar para tratar de amortiguar la marcha del jugador al que más minutos dio (Mosquera), pero está por ver si finalmente le toca confiar en el suizo como cuarto central para la zaga.