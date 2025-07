Las peticiones de Corberán tras el fichaje de Copete

Tras las llegadas de Dani Raba, Julen Agirrezabala y José Copete, Carlos Corberán tiene claro el número de jugadores que quiere y, sin salidas importantes de aquí a final de verano, todavía demanda hasta seis fichajes como mínimo para una plantilla huérfana en muchas demarcaciones y con una rotación muy endeble en otras.

En primer lugar la delantera sigue sin recibir el carácter prioritario que merece teniendo en cuenta que el entrenador solamente puede contar con Hugo Duro después de las salidas de Umar Sadiq y de Rafa Mir. Ante estas bajas, Corberán quiere que el club fiche dos delanteros y esta semana, de hecho, solicitó un esfuerzo por Borja Iglesias, aunque la inacción del club da ventaja al Celta de Vigo. El equipo tuvo muchos problemas en ataque el pasado curso y necesita sumar calidad en los metros finales.

En ataque, Corberán no solo ha pedido fichajes para jugar en el área, sino también para mejorar la generación de ocasiones. Es por ello que ha pedido el fichaje de un extremo que aporte al equipo un mayor desequilibrio. No cuenta con Sergi Canós y en su lugar quiere que llegue un futbolista nuevo después de haber perdido también a Iván Jaime, que jugó en ocasiones acostado a la izquierda.

Iván Jaime sigue en agenda

Yendo más abajo en el campo, Corberán también ha pedido el fichaje de dos centrocampistas. Hugo Guillamón está descartado y su pivote titular, Enzo Barrenechea, finalizó su cesión y dejó un vacío muy grande en la sala de máquinas. Ante esta situación, el de Cheste necesita dos jugadores nuevos. El primero podría ser Nico Fonseca, con el que hay negociaciones avanzadas y en buena sintonía con Club León, pero seguiría solicitando la llegada de un jugador más.

Mientras, según apuntó el diario portugués A Bola, el Valencia CF sigue pretendiendo a Iván Jaime, aunque, a la espera de acontecimientos. El Oporto ya le ha transmitido al futbolista que no cuenta con sus servicios. Es más, el cuadro portugués no solo le ha puesto en la rampa de salida, sino que no le ha asignado dorsal para la pretemporada.

Le gustaría otro central más

En defensa, por último, Corberán no se conforma con lo que tiene... porque es insuficiente. Firmado Copete, al entrenador le gustaría que Eray Cömert saliera y llegase otro central en su lugar para tratar de amortiguar la marcha del jugador al que más minutos dio (Mosquera), pero está por ver si finalmente le toca confiar en el suizo como cuarto central para la zaga.